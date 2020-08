Nasa SpaceX-bemanning terug met waterlanding in Dragon-kapsule

Die eerste twee Amerikaanse ruimtevaarders het, as die eerste kommersiële bemannings-missie na die Internasionale Ruimtestasie, gistermiddag veilig in hul kapsule ’n waterlanding in die Golf van Mexico suid van Pensacola aan die kus van die Golf van Florida gemaak.

Die landing was so naby aan die kus dat talle privaat bote passasiers aan ruimtebesoedeing blootgestel het toe hulle naby aan die kapsule beweeg het na die landing.

Die SpaceX Dragon kapsule met die twee ruimtemanne, Doug Hurley en Bob Behnken, is deur ‘n herwinningsvoertuig uit die water gehaal en na die boot oorgeplaas waar die kapsule oopgemaak is.

Hierdie was die eerste waterlanding van Amerikaanse bemanning sedert die landing van ‘n Apollo beheer module 45 jaar gelede.

