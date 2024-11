Danie Reënwolf du Toit Feature laat Teatro Rock

Die Helderberg Teatro in Somerset-Wes het Woensdagaand 23 Oktober behoorlik ge-Rock toe Danie Reënwolf du Toit met sy pa, Johan du Toit, as voorleser, die verhoog gedeel het.

Die Teatrosaal was volgepak en die twee is hartelik deur die gehoor ontvang. Dit was veral die jonger mense, wat goed bewus was van sy musiek, sy songs, en ook as voorsanger van die groep Spoegwolf, wat hulle telkens luid toegejuig het.

Die vertoning is gekenmerk met stories uit die gesin se groeijare, aangevul met gedigte deur Johan du Toit en bekende en nuwer songs wat mekaar so tussen die stories en voorlesings afgewissel het.

Diegene, onbekend met Danie Reënwolf du Toit se musiek is gou meegsleur deur sy stem en al die nodige Rock-musiekelemente wat hom en sy musiek onderskei.

Johan du Toit het tydens die geleentheid sy eerste digbundel bekend gestel en na afloop van die vertoning het teatergangers geleenheid gehad om hul eie, persoonlik getekende album, by hom te koop.

Danie du Toit se loopbaan as musikant het vroeg gedurende sy hoërskooljare beslag gekry toe hy as medestigter, liedjieskrywer, sanger en ghitaarspeler van die groep, Ysterkoei, die Battle of the Bands (Rockspaaider) in 2007 gewen het.

Hy het in 2010 aan die Hoër Jongenskool in Paarl gematrikuleer en direk daarna sy tersiêre studies aan die Universiteit van Stellenbosch voortgesit.

Hy behaal sy BA-graad in Taal en Kultuur gedurende 2013 en sy honneursgraad in Geskiedenis (cum Laude) in 2016 met sy skripsie wat die rol van van vroue in Suid-Afrika beskryf asook die misplaasde posisie van plaaswerkers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf.

Intussen was hy ook deeltyds bedrywig as studiementor vir tweedejarstudente om leiding te gee asook as deeltydse dosent aan die Universiteit van Stellenbosch.

Gedurende hierdie tydperk is ook verskeie beurse aan hom toegeken.

Sy studente aktiwiteite het sy betrokkenheid vanaf 2012 tot 2015 by die Universiteit van Stellenbosch se jaarlikse Studentesangkompetisie (sêr) as komponis van verskeie liedjies asook as voorsanger ingesluit.

Die musiek het nie agterweë gebly nie en Danie en sy broer Moskou du Toit (tromme perkussie en sang) was stigterslede gedurende 2012 van die baie gewilde Spoegwolf wat saam met Chris von Wielligh (ghitaar, klavier) en Albert van der Merwe (basghitaar en sang) verhoë landswyd oorgeneem het.

Verskeie vollengte albums van Spoegwolf is reeds uitgereik en die liedjie, “Bittermaan,” is juis die vorige Donderdag tydens ʼn geleentheid deur die FAK bekroon. Danie as skrywer, ghitaarspeler en sanger van Spoegwolf het saam met sy ouers die geleentheid in die FAK-liedjietuin by die Voortrekkermonument bygewoon.

Die liedjiebord van Bittermaan in die FAK Liedjiestuin maak nou deel uit van die liedjieborde van groot name soos Koos Kombuis, Johannes Kerkorrel en Laurika Rauch.

Verder is geskiedenis gemaak deurdat hy die jongste liedjieskrywer, asook die eerste skrywer van alternatiewe rockmusiek is wat met ʼn liedjiebord in die tuin vereer is. Bittermaan is die 61ste toevoeging tot liedjies wat in die liedjiestuin vereer word.

Danie het vertel dat hy die begin strofes van Bittermaan geskryf het toe hy nog op skool was. Daar was nog plek vir een song op op die een bundel wat Spoegwolf uitgegee het en hy het letterlik tussen sy ou gedigte en songs rondgekrap vir iets wat hy kon gebruik toe hy weer op Bittermaan afgekom het.

Hy het die gedeelte wat hy reeds geskryf het net so gehou en met jare wat verby gegaan het kon hy toe die song voltooi. Nooit sou hy kon dink dat dit juis hierdie song was wat die tuinhekkie vir hom in die FAK liedjiestuin sou oopmaak nie.

Buiten die musiek is hy ook betrokke by saam met sy broer Moskou by die Drum, ʼn restaurant in Stellenbosch waaruit die produk Drum Loud Coffee sy oorsprong het. Sy musiek en skryfkuns is maar deel van die groter opset. As entrepreneur en hulp help hy met die vervaardiging en verspreiding van die restaurant se unieke produkte, Drumfood Holdings (Edms)Bpk, en is hyo ok stigter van die The Astronomy Wine Company waar unieke wyne gebottel en plaaslik en internasionaal versprei word.

Voor en na die optrede by die Helderberg Teatro kon teatergangers ook van hierdie unieke wyne proe.

Na afloop van die vertoning het teatergangers nog lank saam met die twee kunstenaars gekuier terwyl foto’s van hulle saam met die kunstenaars geneem is en Johan du Toit digbundels verkoop en geteken het.