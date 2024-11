Te veel water skep ook probleme

Te veel water op die verkeerde plekke veroorsaak ook groot probleme as die kraan nie toegedraai kan word nie.

ʼn Duidelike voorbeeld hiervan is wanneer die Krokodilrivier in vloed is. ʼn Stopkraan gaan dan nie help nie.

Sonder ʼn stopkraan aan jou skottelgoedwasbak gaan dit moeilik wees om die krane se velletjies te vervang, dit geld in elk geval vir alle wateraansluitings en sou daar nie ʼn stopkraan wees nie, moet die toevoer van van water vanaf die bron gestop word, al is dit by die bron self.

Volgens die uitgawe van Kwêvoël van 4 April 2012 het inwoners ontstoke geraak toe geen poging aangewend is om die toevoer na ʼn lekkende waterpyp, ure sedert dit gebars het, af te sluit nie terwyl ʼn groot stroom aanmekaar uit die pyp gespuit het.

Om aan te haal uit die berig:

“Die inwoners van Diederikstraat (Thabazimbi) het oor die algemeen ʼn groot tekort aan water, maar op Maandag 26 Maart, was hulle briesend nadat ‘n waterpyp wat duisende liters water uitgespuit het, vroegoggend reeds by Thabazimbi Munisipaliteit gerapporteer is, maar teen 18:00 die aand steeds nie herstel was nie.”

“So kan dit darem nie aangaan nie,” het ʼn gefrustreerde inwoner aan Kwêvoël gesê. “Hoe kan hulle vir ons waterbeperkings gee, as hulle self die water so mors!”

Volgens die inwoners, “moet die munisipaliteit dringend tot verantwoording geroep word vir die onvermoë of onwilligheid om waterlekkasies te verminder of heeltemal uit te skakel.”

Volgens die verklaring deur die munisipaliteit (destyds ANC beheerde) aan Kwêvoël was die oponthoud nie deur onwillige werkers veroorsaak nie maar weens die feit dat die munisipaliteit ʼn tekort aan brandstof vir hulle voertuie ervaar het.

Dit nieteenstaande dat die gebarste pyp binne loopafstand vanaf die munisipale werkswinkels was en nie een van die afdelingsbestuurders of raadslede bereid was om sy/haar persoonlike vervoer te gebruik om werkers en hul toerusting om ʼn gat te grawe daarheen te vervoer nie.

Ook het nie een van die genoemde amptenare gepoog om die onderhoudsbestuurder te nader of aangesê om die water toevoer tot die betrokke pypleiding af te sper tot tyd en wyl die nodige herstelwerk gedoen is.

Samewerking met die DA-koalisie

Onlangse berigte wat in Kwêvoël gepubliseer is het gemeld hoe AfriForum en die gemeenskap met die DA koalisie raad saam gewerk het om die reservoirs bo in die dorp weer in bedryf te bring (sien – https://www.kwevoel.co.za/2024/05/16/afriforum-se-thabazimbi-tak-in-proses-om-reservoirs-te-herstel/) en hoe AfriForum terselfdertyd saam met die gemeenskap werk gedoen het om die talle lekplekke in die hooftoevoerlyn vanaf te pompstasie na die dorp te herstel.

Die skielike swaai wat dalk die ANC in bevel van die raad kan plaas, kan veroorsaak dat die raad eenvoudig, soos tevore, min of geen fondse beskikbaar stel vir behoorlike instandhouding nie.

Die herstelwerk wat onlangs gedoen is kan weer die grond in bestuur word want dit gaan nou weer ʼn paar maande vat totdat groot probleme sonder instandhouding weer kan opduik.

Wil jy eerlikwaar hê dat Thabazimbi weer aan ʼn raad blootgestel word om weereens fondse te misbruik en onbevoegde mense in uitvoerende posisies aan te stel?

Dit kan maklik gebeur deur jou stem te weerhou of nie te stem vir die mense wat bewys het dat hulle steeds met groot beperkings deur die provinsiale ANC beheerde regering, tog verseker het dat die geld wat vir instandhouding begroot word asook inkomstes deur dienste gelewer nie verduister word nie.

Bring jou stem uit vir diegene wat hier plaaslik verandering te weeg kan bring.

Dink vir ʼn slag oor die welsyn van die hele gemeenskap en moenie terug verlang na die vleispotte van Egipte nie.

Los daardie verlange na die vleispotte vir die algemene referendum wanneer die regering van die land gekies word.

‘n Video wat deur Raadslid Franco Loots (destydse DA verteenwoordiger op die raad) vroeër vanjaar (2012) op YouTube geplaas is oor die vermorsing van hierdie kosbare, natuurlike hulpbron deur lekkende- en stukkende pype, wat kwansuis deur die munisipaliteit “reggemaak” is, is steurend en reflekteer swak op die Departement van Tegniese Dienste waarvan mnr Cornelius Booysen die bestuurder is (gedurende 2012).

Tydens ‘n Spesiale Raadsvergadering in Februarie, is die vertoning van hierdie video deur die destydse Burgemeester, me Patricia Mosito, summier geweier, waarna dit op die internet geplaas is.

Ten spyte van die watertekorte word daar steeds met water gemors asof dit ‘n onuitputbare bron is.

KYK WEER

Verwys ook na berigte:

1 – Kwêvoël 16 Mei 2024 Afriforum se Thabazimbi-tak in proses om reservoirs te herstel

Sien Berig

2 – Kwêvoël 6 Oktober 2024 (Facebook plasing) – Thabazimbi herstel van waterlekkasies

Sien Berig