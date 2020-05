Iranse Parkour Atleet gearresteer vir soen in die openbaar

’n Gewilde Iranse Parkour (hindernis) atleet, Alireza Japalaghy, en sy mede (vroulike) waaghals kunstenaar is deur die Tehranse Kuberruimte polisie gearresteer vir ’n “vulgêre daad” nadat ’n foto waar die paartjie op ’n gevaarlike dak-oorhang soen op sosiale media geplaas is.

Volgens die Tehran polisie het “onkonvensionele bewegings”, wat teenstrydig met Sharia-wet is en wat sosiale mediagebruikers aangemoedig het om Iran se streng wette te kritiseer, tot die arrestasie gelei.

Sosialemedia-gebruikers het daarop gewys dat Alireza Japalaghy in die verlede soortgelyke foto geplaas het maar is gearresteer nadat hy ‘n pos geplaas het waarin hy die verdwyning van sy pa, ’n polisiebeampte by die anti-narkotika departement, en die owerhede se nalating om die voorval te ondersoek, gekritiseer het.

Sien hier meer