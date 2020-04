Geen griepentstof vir die gewone burgers van Suid-Afrika nie

Ongeag beroepe deur die owerheid en kenners dat oumense, asook diegene wat aan kroniese siektes soos diabetes en tuberkulose ly en mense wie se immuniteit deur een of ander siektetoestand afgebreek is, moet seker maak dat hulle hul griepinentings ontvang, sal dit hoogswaarskynlik nie kan gebeur nie aangesien die regering op die hele besending wat vanaf die buiteland ingevoer is beslag gelê het.

Die verskoning hiervoor is dat die land slegs ’n beperkte voorraad entstof ontvang het aangesien die bestelling nie die verhoogde vraag daarna met die uitbreek van Covid-19 in ag kon neem nie.

Volgens die verklaring wat deur die Departement van Gesondheid uitgereik is, sal die entstof gerasionaliseer moet word om seker te maak dat daar genoeg vir al die gesondheidswerkers is.

Volgens die minister van gesondheid, dr Zweli Mkhize, word die bestelling vir griepentstof ’n jaar voordat dit benodig word geplaas. Aangesien die land se openbare en privaatsektore nie die Covid-19 pandemie kon voorsien nie, is daar te min bestel wat beteken dat die entstof nou gerasionaliseer, en waar die nood die hoogste is, aangewend sal word.

Die minster het verder daarop gewys dat die regering besluit het dat die grootste nood daarvoor by gesondheidswerkers bestaan om die entstof te ontvang.

“Die een les wat die regering geleer het van die lande waar die pandemie op sy ergste is, is dat jy nie kan bekostig dat die gesondheidswerkers siek word nie.”

“Die publiek van Suid-Afrika moet verstaan dat hulle ongelukkig nie toegang tot die entstof hierdie winter gaan hê nie,” sê die minister.