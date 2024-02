Hitteuitputting: Sonstraal en Dehidrasie kan dodelik wees

Die hittegolwe wat die afgelope tyd Limpopo, Noordwes en die sentrale binneland teister plaas opnuut die klem op die gevaar van hitteuitputting en die talle newe-effekte daarvan op die menslike liggaam.

Sonstraal is die ernstigste hittebesering wat jy kan opdoen en word beskou as ʼn mediese noodgeval wat onmiddellike aandag vereis.

Sonstraal kan breinskade veroorsaak asook skade aan ander organe.

Oud en jonk vatbaar vir hitteuitputting

Alhoewel hitteuitputting hoofsaaklik ouer mense affekteer eis dit ook sy tol onder jong atlete wat vir lang tye aan hoë temperature blootgestel word – gewoonlik gekombineer met dehidrasie wat aanleiding gee tot die vernietiging van die liggaam se temperatuur-beheerstelsel.

Ander algemene simptome van sonstraal sluit in naarheid, stuipe, verwardheid, disoriëntasie, selfs bewusteloosheid of ʼn koma.

Om dehidrasie te verhoed is dit nodig om genoeg water, vrugte- of groentesap per dag te drink.

Spesiale voorsorg moet geneem word tydens buiteaktiwiteite waar aanbeveel word dat jy jou vloeistofinname met ʼn elektroliet-ryke sportdrankie tydens tye van uiters hoë temperature en humiditeit aanvul.

Dehidrasie tree in wanneer jou liggaam meer vloeistof gebruik as wat jy inneem en jy nie oor genoeg water en ander vloeistowwe beskik om die normale lewensfunksies uit te voer nie. Indien hierdie vloeistowwe nie vervang word nie sal jy dehidreer.

Skielike waterverlies soos diarree of braking, veral by kinders, medikasie wat uriene afskeiding verhoog, sweet oor verlengde tye van fisiese werk of oefening, te min water inname, brand of hitte kan ook erge dehidrasie veroorsaak.

Ouer mense se liggame bevat minder water as ʼn jong liggaam en selfs klein ongesteldhede wat die longe of die blaas aantas kan tot dehidrasie lei.

By ouer mense bestaan daar ook die gevaar van hallusinasies wat kan voorkom as gevolg van dehidrasie.

Hierdie het niks te doen met hallusinasies weens dimensie of hoë koors nie maar is slegs te wyte aan die nodige vloei- en voedingstowwe wat nie die brein bereik nie.

By volwassenes is die simptome onder meer uitermatige dors, minder urinering en donker gekleurde uriene, vermoeidheid, duiseligheid en verwardheid. Dit kan ook jou sig aantas met te min vloeistof om die oog se funksies uit te voer.

Daar is verskeie eenvoudige redes hoekom jou liggaam dehidreer. Dit sluit in nie genoeg water inname omdat jy siek of te besig is, of die afwesigheid van drinkwater terwyl jy op reis is, op ‘n staptoer is of terwyl jy kampeer.

Sportmanne en vroue besef die noodsaaklikheid om gereeld water tydens oefeninge in te neem en daarom is dit van die uiterste belang om te sorg dat jy jou waterbottel of sportdrankie altyd byderhand het.

Medhof Apteek kan jou verder inlig aangaande die verskillende sport ‘shakes’ wat hulle bemark wat spesifiek geformuleer is vir die onderskeie behoeftes wat sport aan die menslike liggaam stel.

Dit sluit ook in sportdrankies in wat juis elektroliete bevat om te sorg dat jou liggaam die nodige bestanddele ontvang om onder druk en streng oefening steeds sy funksies te kan verrig.

Elektroliete soos kalium en sodium dra die elektriese impulse van sel tot sel, die nodige kommunikasiemiddel van die brein om die boodskappe na die res van die liggaam oor te dra.

Kom gesels vandag nog met die apteker of personeel by Medhof Apteek om jou te help om die regte aanvulling vir jou spesifieke behoefte te bekom.