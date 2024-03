VLU Bosveldstreek – 29ste Konferensie goed ondersteun

“Vrou in Volle Blom” – Die tema waarom die jaar se aktiwiteite gedraai het – was duidelik sigbaar tydens die Bosveldstreek se 29ste Konferensie wat vanjaar deur die VLU Strewe as gasvrou-tak op Setaria aangebied is.

Self die Bybelse teks waarmee Annia van Deventer die konferensie geopen het, is geneem uit die Spreuke van Salamo wat deeglik kennis hiervan gedra het toe hy gesê het, “ʼn Vrou kan nie blom sonder God nie”.

Die verwelkoming van die talle VLU lede, gaste en eregaste, wat vanaf Beauty, anderkant Ellisras tot verby Thabazimbi tot in Koedoeskop, Northam en Dwaalboom strek, is deur die Bosveldstreekvoorsitter, Riana Oosthuizen gedoen terwyl die VLU Noord president, Ria Strydom die konferensie amptelik geopen het.

Registrasie van al die lede is flink met die aankoms afgehandel. Al die tafels was keurig gedek en ʼn lus vir die oog. Mev Riana Oosthuizen (Bosveldstreek voorsitter) saam met mev Ria Strydom (VLU-Noord president) en Elmare Human (VLU-Noord sekretaresse). Besondere detail om elke gas welkom te laat voel. Wentak met hoogste punte totaal – Beauty. Hulle is van links agter: Lizette Pretorius, Rina Lamprecht, Ursula Zietsman, Maryna Reynecke, Maritsa Jacobs, Petra Ortner, Desireé Krüss, Sunette Pretorius, Ina Kotze. Sittend Betsie Sim, Isabel Viljoen (takvoorsitter), Riana Oosthuizen (Bosveldstreek voorsitter) en voor: Adéle Engelbrecht. Die Eregaste saam met die voorsitter van Bosveld Streek is van links agter mevroue Leanda le Cornu (voormalige VLU Noord president), Adri Joubert (Koraalstreek voorsitter), Desireé Krüss (voormalige Bosveldstreek voorsitter), mej Gerrie Jordaan (gasspreker), mev Annia van Deventer (opening) en voor: Mev Ria Strydom (VLU Noord president) en mev Riana Oosthuizen (Bosveldstreek voorsitter). VLU Bosveldstreek bestuur: Vlnr agter: Adele Engelbrecht (vise-voorsitter Tambotiekting en skakelbeampte), Desré Janse van Vuuren (sekretaresse), Joan Maree Beukes (beoordelaarsameroeper) en Gerda Smit (vise-voorsitter Hardekoolkring). Voor: Esmeralda Beukes (tesourier) en Riana Van Wyk Oosthuizen (Bosveldstreek voorsitter). Rina Lamprecht (regs Beauty) is aangewys as Toplid van die jaar en ontvang die trofee as die lid met die meeste pryswennende artikels. Riana Van Wyk Oosthuizen saam met Gerrie Jordaan, die gasspreker van die dag. Ria Strydom (regs) het Mari Meintjies se 30 jaar knopie aangesteek.

Soos gebruiklik by elke konferensie het die Ilna Schutte namens die gasvroutak die huldeblykkerse ter herrinnering aan die ontslape lede aangesteek.

Die Tema van die Jaar het veral weerklank gevind toe die gasspreker, Gerrie Jordaan die gehoor telkens laat skaterlag het met haar spitsvondigheid. Die humor daar gelaat, het sy ʼn paar gedagtes gelos om oor na te dink.

Ten eerste: ʼn Blom word ʼn vrug, “wat se vrugte dra jy?”.

Die saad spruit uit die vrug voort, saadjies wat saamgroei met blomme wat mooi lyk, lekker en gesond ruik, en weer vrugte dra wat jou versadig; en ten laaste dat, “dit wat jy in die proses verloor het nie werklik saak maak nie, al wat saak maak is dit wat jy behou het.”

Tydens die konferensies word ruim geleentheid gebied aan lede wat langdiensknopies ontvang. So het Mari Meintjies haar 30-jaar knopie en Petra Ortner haar 20-jaar knopie ontvang terwyl verskeie ander lede hulle vyf- en tien-jaarknopies ook ontvang het.

Een van die ander hoogtepunte is telkens die prysuitdeling waar lede erkenning ontvang vir hulle harde werk gedurende die jaarlikse projekte. Hierdie projekte sluit in van fotografie en kuns tot borduurwerk en gebak op streek, provinsiale asook nasionale vlak.

Ellisras Tak Strewe Tak Skemer Tak Northam Tak Steenbokpan Tak Ilna Schutte steek die huldeblyk kerse aan. Lede wat hul eerste konferensie bygewoon het. Lede wat 1e plekke behaal het met Kongres 2023: Agter: Liliana van Rensburg -Handvlyt en voor: Adele Engelbrecht – Fotografie en Daleen vd Merwe – Preservering. Afwesig: Anita Swart – Lekkers en Altie van der Linde – Breiwerk.

Bosvelstreek se Top-tak van die jaar was Beauty. Nie alleen was hulle die top-tak nie maar is die Toplid van die Jaar met die meeste pryswennende artikels, Rina Lamprecht, ook lid van Beauty VLU.

Individuele toekennings het gegaan aan:

Lid met die hoogste totaal in SAVLU artikels – Rina Lamprecht

Lid met die hoogste totaal in Provinsiale artikels – Altie van der Linde en Anita Swart

Lid met hoogste totaal in Streek artikels – Alta Eloff

Lid met hoogste totaal op Konferense asook Lid met die mees verdienstelike artikel – Altie van der Linde.

Masjienwerk (SAVLU) toekennings het gegaan aan 1 – Anita Swart (afwesig), 2 – Rina Lamprecht en 3 – Sandra van Staden. Breiwerk (SAVLU) toekennings het gegaan aan 1 – Rina Lamprecht, 2 – Erica Welgemoed en 3 – Desireé Krüss. Hekelwerk (SAVLU) toekennings: 1 – Altie van der Linde (afwesig), 2 – Anita Swart (afwesig) en 3 – Riana Van Wyk Oosthuizen (foto). Handvlyt (SAVLU) toekennings: 1 – Alta Eloff, 2 – Rhona Jacobs en 3 – Sunette Lyon Pretorius Borduurmasjienwerk (SAVLU) toekennings: 1 – Annette Botha en 2 – Desré Janse van Vuuren. Handborduurwerk (SAVLU) toekennings: 1 – Rina Lamprecht en 2 – Petra Ortner. Fotografie (SAVLU) toekennings: 1 – Adele Engelbrecht, 2 – Mia Frost (afwesig) en 3 – Marelize du Preez. Skryfkuns (SAVLU) toekennings: 1 – Ina Kotze, 2 – Riana Van Wyk Oosthuizen en 3 – Maryna Reynecke. Kuns (SAVLU) toekennings: 1 – Lorraine Frost (afwesig), 2 – Adele Engelbrecht en 3 – Delmarie van Zyl. Gebak (Provinsie) toekennings: 1 – Liesbet van der Merwe, 2 – Altie van der Linde (afwesig) en 3 – Riana Van Wyk Oosthuizen. Preservering (Provinsie) toekennings: 1 – Anita Swart (afwesig), 2 – Maryna Reynecke en 3 – Riana Van Wyk Oosthuizen. Lekkers (Provinsie) Provinsie: 1 – Erica Welgemoed, 2 – Alta Eloff en 3 – Altie van der Linde (afwesig). Blomme Gevorderd toekennings: 1 – Mary-Ann Leash, 2 – Priscilla Atkins en 3 – Josine Hoffman. 2024 Maart 15 Kongres foto 29 Blomme Ope Rina Lamprecht ontvang die trofee vir hoogste punte in SAVLU artikels. Lid met hoogste totaal in Provinsiale artikels – die trofee word gedeel deur Liesbet van der Merwe (foto) en Anita Swart (afwesig). Lid met die hoogste totaal vir streek artikels – Alta Eloff (links). NORTHAM Tak het die hoogste punte in Borduurmasjienwerk ontvang. Lede wat hul eerste konferensie bygewoon het.

Die VLU Bosveldstreek dek ʼn groot gebied en die VLU takke betrokke hierby se lede is inwoners van verskeie dorpe en omgewings naamlik Tom Burke, Baltimore, Swartwater, Tolwe, Ellisras, Steenbokpan, Vaalwater, Northam, Thabazimbi, Sentrum,en so ver as Dwaalboom en Koedoeskop.

Tydens die konferensie is Riana Oosthuizen as Bosveldstreek voorsitter herverkies en Denise Barnard is verkies as vise-voorsitter vir Hardekoolkring en is ook gekoöpteer as beoordelaarsameroeper.

Die VLU lede en gaste het lekker saam gekuier en gesmul aan die heerlike geregte wat deur die gasvrou-tak voorgesit is.

Opmerkings oor die dag het dan ook ingesluit:

“Was ʼn ongelooflike lekker dag.” – “Kos uit die boeke en die spreker Mej Gerrie Jordaan het ons laat skater lag.” – “Baie dankie vir ʼn baie lekker konferensie. Smaaklike ete en ‘stunning’ gas spreker.”

Almal is uiteen, begeester deur die sukses van die konferensie, om vanjaar se tema van die jaar met herneude ywer aan te pak.