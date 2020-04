Afrika se olieproduserende lande in die knyp met COVID-19

Afrika se olieproduserende lande is onder die Afrikalande wat die ergste deur die COVID-19 pandemie getref gaan word. Angola, Senegal, Kameroen, Ghana en Nigerië is die lande waarvan die ekonomieë erg deur die skerp daling in die prys van olie geraak word, volgens ’n dokument wat deur die Afrika Energiekamer (African Energy Chamber) vrygestel is.

Aangesien hierdie lande grootliks afhanklik is van die inkomste uit hul olie, het die daling in die prys veroorsaak dat drastiese maatreëls getref moes word in ’n hoop om die effek te versag.

Dit behels dat Angola sy nasionale begroting hierby moes aanpas, Senegal se oil-ontwikkelingsprojek moes ooreenkomste met hul skuldeisers tref, Nigerië maak homself gereed vir ’n enorme inkomste verlies terwyl Ghana se geprojekteerde inkomste uit olie verkope letterlik halveer is en Kameroen staar ’n drie persent daling in geprojekteerde ekonomies groei in die gesig.

Angola, wat na ’n resessie van sowat vyf jaar besig was met ekonomies hervorming, wat ondermeer die privatisering van staatsbeheerde firmas insluit, het ’n noodtoestand afgekondig en is in die proses om sy begroting te hersien.

Sedert die ontdekking van olie en gas in 2014 het Senegal aan die Afrika Weskus, ontpop as ’n belangrike rolspeler in die globale olie en gas industrie. Dit het gelei tot toenemende buitelandse investering wat nou met die skommeling in die olieprys beslis ’n negatiewe effek op sy belowende olie-toekoms gaan hê.

Nigerië gaan ’n noemenswaardige gedeelte van sy inkomste verloor nadat sy begroting op ’n olieprys van $57 vir 2020 gebasseer is. Met ’n olieprys wat daal tot $22 per vat ru-olie gaan groot olieproduserende lande, waarvan Nigerië een is, die inkomste waarop hulle staatmaak verloor. Boonop word gereken dat Nigerië die land op die kontinent is waarvan die ekonomie die ergste deur die COVID-19 pandemie getref gaan word.

Die val in olieprys, gekoppel met die COVID-19 pandemie, gaan ook die olie industrie in Ghana swaar tref nadat dit die afgelope 10 jaar gebloei het met die ontwikkeling van die land se kuslyn-oliebronne. Met ’n olieprys van $58,66 per vat ru-olie waarop die land begroot het, word voorsien dat die land slegs die helfte hiervan sal ontvang. Die lae olieprys beïnvloed ook die land se boorkontrakte vir olie aan sy kuslyn met verlaging in produksie van oliebronne aan die land se kuslyn.

Kameroen staar ’n drie persent afname in sy groeikoers in die gesig met die globale krisis betreffende laer oliepryse. Oliemaatskappye het ook bekend gemaak dat die kuslyn projekte vir eers op die ys geplaas gaan word wat beteken dat die nie-olie kommoditeite ook onder ekonomiese druk geplaas gaan word.

Die Afrika Energiekamer het die olieproduserende lande aangemoedig om by die veranderde omstandighede aan te pas en om inisiatiewe en planne vir die toekoms in plek te kry. Dit gaan egter voortdurende betrokkenheid, ondersteuning en samewerking van die onderskeie lande se regerings verg.