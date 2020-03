COVID-19 is ’n Groot Bedreiging vir Afrika

“Die impak van die COVID-19 pandemie in Afrika gaan hoogs waarskynlik verskillende wees van hoe dit in die res van die wêreld waargeneem en ervaar word”. Dit is volgens ’n nuwe verslag van die Boston Consulting Group (BCG) getitel Fighting COVID-19 in Africa Will Be Different.

Volgens die verslag sal die jong gemiddelde ouderdom van Afrika se bevolking ’n positiewe faktor en buffer wees, gegewe dat die meeste sterftes in ander dele van die wêreld onder ouer mense voorkom. Die beperkte mediese fasiliteite in die meeste Afrika-lande, tesame met heersende kroniese siektes soos HIV, tuberkulose en wanvoeding, veral onder kinders, sal weer ’n besliste negatiewe uitwerking hê.

Dit gaan beteken dat die meeste sterftes in Afrika onder die wanvoeding, siek en arm mense van die lande sal voorkom. Die feit dat so baie inwoners reeds ly aan verlaagde immuun stelsels vanweë kroniese siektes, maak hierdie mense ook baie vatbaar vir die COVID-19 virus.

Luidens die verslag kan gesondheids-stelsels in Afrika nie eens in die huidige vraag voorsien nie en sal nog minder kan indien die pandemie in al sy felheid toeslaan.

Hospitaalbeddens wissel tussen 0,3 en 2,3 beddens per 1000 inwoners in Afrikalande teenoor die 5.6 beddens per 1000 inwoners in Europa.

Die verslag sê verder dat COVID-19 hou ’n groot bedreiging in vir Afrika, en Afrika-regerings sal almal in hoogste rat moet begin saamwerk. Indien hulle nie vinnig begin om data, strategieë asook vaardighede te deel en te koördineer nie, sal dit lei tot verspilde mannekrag en verminderde doeltreffendheid in die stryd teen die coronavirus.

“Indien die COVID-19 uitbraak in Afrika nie beheer word nie, gaan dit verreikende gevolge vir die hele Afrika-kontinent inhou, insluitend op die gesondheid van die inwoners, die sterkte van die ekonomieë en die samebinding van gemeenskappe,” sê Shalini Unnikrishnan, medeskrywer van die verslag asook besturende direkteur van BCG.