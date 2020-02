Vrese van Pandemiese gevolge met Globale Koronavirus verspreiding

Die toename in Koronavirus besmetting in Suid-Korea, Italië en Iran, laat die vrees toeneem dat die uitbraak in China pandemiese gevolge sal hê vir alle lande regoor die wêreld.

Volgens Reuters kan die aanname gemaak word uit die verloop van die verspreiding van die virus en het die volgende feite genoem:

Die virus is reeds verantwoordelik tot 2 442 sterftes en 76 936 mense in China alleen wat met die virus besmet is en verantwoordelik is daarvoor dat die wêreld se tweede grootste ekonomie kwaai gestrem gelaat is.

Die Wêreld Gesondheid Organisasie (WHO) het sy kommer uitgespreek teenoor die gebrek aan ’n geïdentifiseerde skakel in die verspreidingspatrone van die virus onder verskeie bevolkingsgroepe regoor die wêreld.

Buite China is, is meer as 1 400 gevalle in 28 lande bevestig met een bevestigde geval in die Afrika-kontinent, naamlik in Egipte.

Italië is die land in Europa wat tans die ergste deurloop met drie mense wat teen Vrydag 21 Februarie gesterf het en 150 gevalle wat reeds in die land aangemeld is. Sowat 12 dorpe in die Lombardy en Veneto distrikte, met ’n gesamentlike bevolking van sowat 50 000 inwoners, is onder basiese kwarantyn geplaas terwyl die owerhede nog bespiegel oor hoe dit uitbraak plaasgevind het.

Suid-Korea het 161 nuwe gevalle aangemeld wat die totaal van besmette gevalle op 763 te staan bring.

Iran het hulle eerste twee gevalle op Woensdag 19 Februarie aangemeld en het bevestig dat daar reeds 43 bevestigde gevalle was met agt sterftes. Meeste van die besmettings het in die Shi’ite Moslem heilige stad van Qom voorgekom.

Hong Kong het 74 bevestigde gevalle aangemeld met die dodetal op drie.

Suid-Korea het vlugte na Daegu, die land se vierde grootste stad met die meese koronavirus besmette gevalle, as tussentydse maatreël opgeskort.

Oostenryk het Sondag die treindiens deur die Alpe na Italië vir vier ure opgeskort nadat twee reisigers positief vir die koronavirus getoets is.

Nieu-Seeland het sy verbod op die aankomste vanaf China vir ’n vierde week verleng.

’n Derde passasier vanaf die Diamond Princess Plesierboot is Sondag in Japan oorlede.

Vier passasiers wat van die besmette boot ontruim is, is in Engeland positief vir die virus getoets.

Die Internasionale Monetêre Fonds voorspel ’n laer groeikoers vir die Chinese ekonomie wat sy invloed wêreldwyd sal toon.

In China het die regering meer as $38 miljard in besighede ingepomp wat bedreig word deur die krisis.

Argentinië se uitvoere van beesvleis na China, sy grootste uitvoer kliënt, het met een derde afgeneem.

Wêreldwyd is aandelepryse beïnvloed terwyl die verspreiding van die virus buite China ’n donker kombers gooi oor globale ekonomiese groei.