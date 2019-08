Voortrekkers leef voort deur die Ysterberg Veldkornetskap

Die Voortrekkes in Thabazimbi het nuwe lewe gekry met die stigting van die Ysterberg Veldkornetskap op 4 Mei 2019 deur die Transvaal Voortrekkers Gebiedskantoor.

Sowat 50 tot 60 jaar gelede het Thabazimbi ‘n baie aktiewe Voortrekkers Kommando gehad maar weens min belangstelling het die Thabazimbi Kommando getaan en uiteindelik verdwyn.

Dit is in die belang van die kind dat hy/sy aktief betrokke raak by buitemuurse aktiwiteite om nie net nuwe vaardigheid aan te leer nie, maar sosiaal op ander gebied as sport met ander kinders te kommunikeer. Die Voortrekkers bied die ideale platform hiervoor.

Die Voortrekkes moet hulle kentekens verdien soos hulle in die Grade vorder. Die Grade word dan ook as volg ingedeel:

Penkoppe en drawwetjies (PD’s) Laerskool kinders vanaf Graad 0; (Ondekkers) tot Graad 7 en Hoërskool kinders staan bekend as Verkenners Graad 8 tot Graad 12.

Elke graad het hulle eie spanname gekies soos Graad 0 – Bye, Graad 1 – Buffels, Graad 2 – Springbokke, Graad 3 – Visarende, Graad 4 – Poue, Graad 5 – Jagluiperde, Graad 6 – Bosbokke, Graad 7 – Hiënas en Verkenners – Wildehonde.

Elke Graad (Span) werk volgens ‘n handleiding wat aan die offisiere gegee is. Die offisiere is vrywilligers wat geniet om met kinders te werk. Netso het die take praktiese toepassings in die werklike lewe, en soos hulle in die grade vorder leer die kinders meer oor die natuur rondom ons en hoe om ook daarin met beperkte hulpmiddele te oorleef.









Daar is verskeie kentekens wat elke graad doen wat behels van noodhulp tot verskillende veld en natuuropleiding onderandere jag wat insluit boog- en geweerskiet, veldkennis asook beskerming van ons mooi natuur, kampering, touwerkkennis, kookkennis, brandbestryding kursusse en nog baie meer.

Tans is die Graad 2 (Springbokke) , Graad 4 (Poue) en Graad 5 (Jagluiperds) besig met hulle Noodhulp kenteken. Graad 8 (Wildehonde) Verkenners is ook besig met hulle gevordere Noodhulp kenteken.

Die plaaslike kommando’s is in vier Oorde verdeel naamlik Ysterberg Veldkornetskap, deel van Limpopo Oord met aangrense komando’s naamlik Ellisras Kommando, Skanskop Kommando (Nylstroom), Letaba Kommando (Vaalwater), Kameeldoring Kommando (Potgieterus), Doornkraal Kommando (Pietersburg) en suid van Thabazimbi is daar die Oord Bosveld grens met Koervas Kommando in Brits.

Die lede op die foto is soos volg van links: Voor: Riaan du Preez, Karin Naudé, Danie Naudé, Elsa Schnetler, Agter: Noëline Gericke , Ronelle du Plessis , Wynand Manders, Elna Eayrs en Lizzie Alers.

Onder die stigterslede van Ysterberg Veldkornetskap was Elsa Schnetler (AGL Administrasie) en Riaan Du Preez (AGL Bemarking) en ou inwoner van Thabazimbi, Oom Vollie Volschenk as erelid van die Voortrekkers. Ysterberglede is Danie Naudé (Veldkornet), Karin Naudé (AKL Aministrasie) Ina Jansen van Rensburg (AKL Finansies) en offisiere Noëline Gericke, Ronelle du Plessis, Elna Eayrs, Lizzie Alers en Wynand Manders (Heemraadslid).

Ysterberg Veldkornetskap hou Woensdae om 17:00 by die NG Kerk Thabazimbi span byeenkomste in graad gewyse. Alle belangstellendes word uitgenooi om die Voortrekkers te kom besoek, te sien wat hulle doen en ook om aan te sluit. Ouers word ook genooi om hulle kinders te vergesel as hulle meer wil uitvind oor die Voortrekkers beweging.

Die Voortrekkers gaan Saterdagoggend 17 Augustus ‘n fondsinsamelings-aksie by Thabazimbi Superspar aanbied om fondse ten behoewe van ‘n Graad 5 leerling van Laerskool Thabazimbi, Lizandri Oosthuizen, in te samel. Lizandri het sowat ‘n maand gelede ernstige brandwonde, veral aan haar rug, opgedoen toe sy per ongeluk in ‘n bad warm water geval het toe sy haar balans verloor het waar sy op die bad se rand gesit het en die kraan wou oopdraai om koue water in te tap. Sy het behandeling in die Steve Biko hospitaal in Pretoria ontvang en is nou by die huis waar haar wonde versorg word. Die Voortrekkers van die Ysterberg Veldkornetskap op Thabazimbi het besluit om vanaf 09:00 die oggend worsbroodjies te verkoop en gesiggieverf te doen om fondse in te samel vir enige toekomstige mediese behandeling wat Lizandri mag benodig.

Kom ondersteun gerus hierdie goeie saak en gesels gerus met die mense om te hoor hoe jou kinders ook by die Voortrekker beweging betrokke kan raak.

Kontak gerus vir Danie Naudé (Veldkornet) by 0827386737 of Karin Naudé (AKL Admin) by 0839963237 vir meer inligting.