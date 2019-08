Medhof Kliniek – Hoekom my kinders laat inent?

Almal wil net die beste vir hul kinders hê, hoekom dan nie hulle teen voorkombare gevaarlike siektes beskerm nie?

Vir jou eie gemoedsrus en vir hul gesondheid, verseker dat hulle al hul inentings op die regte tyd kry.

Sorg dat jou kind die lewensboei het van immunisasie – Gevorderde mediese navorsing kan jou kind deesdae teen baie meer siektes beskerm as voorheen en sommige siektes is sodanig uitgeroei dat dit nie meer ’n rol speel in seker wêrelddele nie.

So ’n siekte is polio, ’n gevaarlike siekte in talle lande, en wat nou in die meeste Westerse lande geen faktor is nie, net as gevolg van veilige en doeltreffende inenting.

Suid-Afrika het in ’n stadium ook onder hierdie lande gesorteer en dit is beter om inligting by jou geneesheer of plaaslike kliniek oor die noodsaaklikheid om dalk jou kinders hierteen te laat inent.

Die pyn van die prik van ’n naald en die paar trane wat deur die kind gestort word, is baie meer werd as die pyn van ’n oop graf en die trane wat jy stort – duisende kinders sterf jaarliks wêreldwyd as gevolg van masels en kinkhoes, hoofsaaklik onder babas wat te jonk is om geënt te word. Dit word gewoonlik veroorsaak deur kontak met kinders wat nooit teen die siekte ingeënt is nie.

Selfs waar daar dalk allergiese gevolge is, is dit steeds beter as om nie ingeënt te word nie. Hierdeur beskerm jy nie net jou eie gesin nie, maar ook die van jou vriende en ander geliefdes.

Kinders wat aan ’n entings-voorkome siekte ly word meestal verbied om skool toe te gaan of ’n dagsorgsentrum by te woon om verspreiding daarvan te voorkom.

Dit kan erge finansiële implikasies op jou gesin hê deur verlies aan inkomste waar een van die ouers tuis moet bly om die siek kind te versorg.

Inenting beskerm ook die nageslag. Deur volgehou inenting teen siektes soos polio, met sy erge liggaamlike verminking van ledemate, is in baie wêrelddele uitgeroei. Net so kry kinders in die meeste gevalle ook nie meer inenting teen pokke nie, ’n eens gevreesde siekte waarvan ons ouer geslag steeds die pok-merke van ons inenting op ons arms dra. ’n Eerbare bewys dat die siekte oorwin is.

Duitse masels wat ’n groot invloed op die fetus van ’n swanger vrou het, is ook in ’n redelike mate onder beheer, juis deur te verseker dat kinders daarteen ingeënt word.

Deur hierdie siektes totaal uit te roei, kan ons nageslag gerus wees dat hulle nooit aan die pyn en lyding van hierdie siektes blootgestel sal wees nie.

Moenie agterlosig wees en jou gesin en die gemeenskap se gesondheid in gedrang bring nie.

Doen wat jy moet doen om ’n gesonder nageslag te verseker. Sorg dat jou kinders geënt word.