Voortrekkers leer meer van Noodhulp

Die Voortrekkers van Ysterberg Kommando se Gr 2-groepie, die ‘Springbokke’, het op 7 Augustus by Medhof Apteek by Suster Woest in die apteek se kliniek gaan kuier om meer te leer oor noodhulp.

Die groepie is tans besig is met hulle Noodhulp Kenteken en waar wil jy nou beter leiding hieroor kry as by die klinieksuster?

Suster Woest het vir hulle geleer hoe om ‘n sny- en skaafwond te behandel en ook wat om te doen wanner daar iets in die oor of oog is. Ook wat gedoen moet word wanneer jou neus bloei. Hulle het dit ook prakties op mekaar geoefen.

Jacques-Louis Viljoen, Jessica Albertyn en Lounelle du Plessis het die uitstappie baie geniet. Medhof apteek het elkeen bederf met ’n geskenkpakkie, ’n sertifikaat asook ’n eetdingetjie. Hulle was vergesel van hulle span Offisier Ronelle du Plessis. Saam met hulle op die foto is Suster Woest.

Verder het hulle het ook meer omtrent die noodnommers in Thabazimbi geleer en wie om te skakel in ‘n geval van nood.

Die Medhof apteek-span het heelwat moeite gedoen en elke Voortrekker het ‘n spesiale pakkie asook ‘n sertifikaat vanaf Medhof Apteek ontvang.

Indien daar leerlinge is wat graag deel wil word van die Voortrekkers, is hulle welkom om vir Danie Naudè by 082 738 6737 of Karin Naudè by 083 996 3237 te skakel.

Spanbyeenkomste is Woensdagaande vanaf 17:00 tot 18:00 by die NG Kerk Thabazimbi. Alle kinders vanaf Graad 0 is welkom om aan te sluit.