Treinongeluk: Outomatiese sinjaal-stelsel reeds meer as ’n jaar buite werking

Die voorlopige ondersoek na die treinongeluk by Mountain View stasie dui wel daarop dat kabeldiefstal aanleiding tot die ongeluk gegee het, maar die woordvoerder van die United National Transport Union (UNTU), Sonja Carstens, sê dat die noodlottige ongeluk voorkom sou word indien die minister van vervoer, Blade Nzimande, en Prasa hulle gehou het by verlede jaar se hofuitspraak teen hulle.

Ingevolge die hofuitspraak mog Prasa slegs fisiese magtiging toelaat indien ’n toesighouer teenwoordig was om die persoon verantwoordelik vir trein-beheer te monitor.

“Met ander woord, twee pare oë moes teenwoordig wees om dubbel seker te maak dat die roete oop was,” sê Carstens.

Dinsdag was die stelsel in werking voordat die bewegende trein in die stilstaande trein vasgejaag het.

Volgens Carstens is die outomatiese sinjaal stelsel tussen Ga-Rankuwa en Derdepoort reeds meer as ’n jaar buite werking. Alhoewel sy dit nie bevestig het nie is dit vermoedelik as gevolg van die kabeldiefstal wat nou ter sprake is.