Man gearresteer na vernietigende brande in Bettiesbaai en Pringlebaai

News24 berig dat ’n man gearresteer is in verband met die vernietigende brande in die Koggelberg Natuurreservaat wat vroeër die week deur die Overstrandgebied in die Weskaap vernietiging gesaai het. Volgens die polisie is die 34-jarige man Donderdag gearresteer op klagtes ingevolge die oortreding van die Natuurbewarings wet wat ernstiger implikasies as gewone brandstigting het.

Geen bevestiging van skade aan eiendom is tot dusver deurgegee nie.

Volgens die polisiewoordvoerder, kaptein Harold Nqwenani, word die verdagte in die Kleinmond polisie stasie aangehou en het hulle ook ooggetuies oor die brand wat in Bettiesbaai begin het en in die berge versprei het. Die brand is vermoedelik veroorsaak deur ’n fakkel wat nuwejaarsdagnag in die gebied afgevuur is.

Die brand het die gebied naby aan Bettiesbaai, Pringlebaai, Hangklip en Rooi-els geaffekteer.

Die polisie het bevestig dat een persoon, ’n 59-jarige vrou, wat in Elizabethweg, Pringlebaaigewoon het in die vroeë oggendure Donderdagoggend gesterf het. ’n Nadoodse ondersoek sal gedoen word om die oorsaak van dood te bepaal. ’n Saak is geopen vir verdere ondersoek.

Drie ander mense is ook in die brand beseer.

Volgens kaptein Nqwenani is die verdagte ’n inwoner van die Mooigesig gemeenskap naby Bettiesbaai en sal Maandag 7 Januarie in die hof verskyn.

