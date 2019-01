Hoër slaagsyfer vir 2018 matrieks

Die algehele slaagsyfer van 2018 matrieks wat die staat se Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen afgelê het, het met 3,1% teenoor die van die vorige jaar, tot 79,4% gestyg met Gauteng die hoogste gemiddelde slaagsyfer.

Die minister van basiese Onderwys, Angie Motshekga het die resultate Donderdagmiddag in Midrand bekend gemaak. Volgens haar wys die beter resultate dat die gehalte van openbare onderwys in die land verbeter en is dit ook ’n goeie aanwysing dat nie een provinsie ’n slaagsyfer van minder as 60% behaal het nie.

Sy het ook gesê dat die hoër slaagsyfer wys op ’n verbetering in onderwys deur al die grade.

’n Totaal van 624 733 voltydse leerlinge, ’n afname teenoor die sowat 629 000 vir die vorige jaar se inskrywings.

Hierdie totaal het ook 33 412 leerlinge ingesluit wat deurgesit is na graad 12 alhoewel hulle nie graad 11 geslaag het nie.

Die aantal leerlinge wat vir universiteit toelating ontvang het, het ook met 33,6% opgeskiet teenoor die hoeveelheid kandidate wat verlede jaar daarvoor geslaag het.

Ontleders bevraagteken egter die nagenoeg 500 000 leerlinge wat hul skoolloopbaan in 2007 begin het wat nie vir die 2018 matriekeindeksamen ingeskryf het nie. Dit is moeilik om opgewonde te raak oor die bykans 300 000 leerlinge wat matriek geslaag het as mens besef dat meer as 1,1 miljoen kinders hul skoolloopbane in 2007, elf jaar na bewindsoorname deur die ANC, begin het en deel moes wees van die kandidate wat in 2018 matriek eindeksamen moes aflê.

Volgens die direkteur-generaal van die onderwysdepartement, Mathanzima Mweli, is hulle nie hieroor ontsteld nie aangesien baie leerlinge tot 15 jaar neem voordat hulle hul matriek eindeksamen aflê. Dit beteken nie dat hulle verlore is nie, of dat hulle uitgeval het.

Die algemene sekretaris van die nasionale vereniging van bestuursliggame, Matakanye Matakanye, het gesê dat leerlinge uit skole wat oor voldoende hulpmiddele beskik, in rekordtye hulle studies aan universiteite voltooi en dat die probleem daarin lê dat gratis-skole nie oor hierdie hulpmiddele beskik nie.

Die VF Plus sê in sy kommentaar dat die 2018 uitslag misleidend is juis as gevolg van die feit dat soveel leerlinge die pad byster raak en uit die skoolstelsel val.

Die party wys ook op die internasionale studie wat getoon het dat 78% van graad-4 leerlinge nie behoorlik kan lees nie wat almal marginaliseer wat na beter strewe.

Die VF Plus het die ANC-regering daarvan beskuldig dat hy prioritiseer die kunsmatige matriekslaagsyfer eerder as om die skoolkurrikulum se gehalte te verbeter, onderwysers beter toe te rus en moedertaalonderrig te bevorder.

Die onaanvaarbare hoë jeugwerkloosheidskoers dui op die oorvloedige ruimte tot verbetering. Dit is veral diegene wat op die laer vlakke slaag, wat nie vir die werksplek of voortgesette studie voorbereid is nie, het die VF Plus afgesluit.

