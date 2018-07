Lava-bom tref toeriste boot – 23 beseer

Drie-en-twintig toeriste op ’n toeriste boot is aan die Hawaii kus beseer toe ’n lava-bom die boot getref het en ’n redelike groot gat in die dak gemaak het.

Een van die toeriste, ’n 20-jarige vrou, se been is in die voorval gebreek terwyl ander toeriste skrape en brandwonde opgedoen het.Vier van die toeriste is, insluitend die 20-jarige vrou, is per ambulans na die hospitaal vervoer.

Die res het op eie stoom hospitaal toe gery terwyl die met ligte beserings by die hawe behandel is.

Alhoewel die eienaar van die boot oor die nodige permitte beskik, blyk dit dat die boot binne die gevaarsone sowat 200m vanaf die kus was toe dit getref is en sowat ’n half myl vanaf die pint waar die lavastroom die see bereik.

Nadat die boot getref is, het die skipper vinnig diepsee in gevaar en toe na die hawe teruggekeer waar mediese personeel hulle ingewag het.

’n Lava-bom bestaan uit ’n stuk lava wat honderde meters die lug ingeskiet word en dan terugval aarde toe. Teen die tyd wat dit die aarde bereik het dit heelwat afgekoel en gestol.