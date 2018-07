Lewendige Skou Program – Thabazimbi Skou: 26 – 28 Julie 2018

Wildveiling – Die Grootste Beesskou met die Brahmane se jaarlikse Kampioenskap – Top Kunstenaars – Hope vermaak vir Jonk en Oud – Dit is die Thabazimbi Skou

Die Thabazimbi Skou is weer ophande en vanaf Donderdag 26 Julie kan besoekers die beste van die beeste, kunstenaars en uitstaller besigtig.

’n Rekordgetal beeste van meer as 400 is vir die landboutentoonstelling ingeskryf wat dit die grootste beesskou in Limpopo maak.

Brahmane is steeds ’n gewilde stoetbees in die omgewing en die Brahman Stoettelers Vereniging bied dan ook hulle jaarlikse kampioenskappe tydens die Thabazimbi Skou aan.

Al is jy nie ’n boer nie, maak ’n draai by die stalle en wys vir die kinders die diere waarvan hulle net die prentjies ken.

Die kleinspan het nog baie vermaak wat op hulle wag by die skou. Daar is die springkastele, mallemeule, verskeidenheid van stalletjies om jou ouers mal te maak en sommer nog baie ander kindervermaak met spookasem, worsrolletjies en chips.

Vanjaar is dit die 64ste keer wat die Thabazimbi Skou aangebied word en dit is duidelik die plek om te wees volgende naweek.

Deurlopende vermaak in die vorm van landbou-, handel- en nywerheidsuitstallings, en die verskeidenheid van beesrasse en pluimvee word gebied. Vat dit rustig om deur die uitstallings te gaan en as jy moeg raak, nuttig ’n koel lafenis in die Biertuin.

Die skou open amptelik Donderdag 26 Julie om 07:00 vir besoekers en die grootste aktiwiteit van die dag is die beoordeling van die beesrasse vanaf 09:00 met die amptelike opening en verwelkoming om 10:00.

Besoekers kan deel in die opwindende Talent in die Bos – Uitdunne wat Donderdag om 17:00 begin in die Trollope Saal. Almal wat meen hulle het ’n goeie stem of hul eie musiekinstrument goed kan bespeel is welkom om in te skryf.

Bring dus jou kitaar, mondfluitjie, stem, key-board of wat ook-al en beïndruk die beoordelaars.

Diegene wat graag wil inskryf moet nou vir Tinus kontak by 082 519 6725. Donderdagaand vanaf 19:00, net na die Talent in die Bos kompetisie, sal Joe Black skougangers verder vermaak.

Vrydag se hoogtepunte is ondermeer die wildveiling wat om 11:00 in die Trollope Saal plaasvind. Verdere vermaak is Tertius Swanepoel om 18:00 en net daarna, ook in die Trollope Saal, DZL wat tydens die kroning van Mej. Thabazimbi om 19:00 gaan optree.

Saterdag word die wenners van die Medhof Apteek Baba-fotokompetisie in die Trollope Saal aangekondig (Sien ook berig oor die Babafotokompetisie finaliste op Kwêvoël se Facebook – www.facebook.com/kwevoel – en Tuis Baldsye www.kwevoel.co.za – by die Medhof Apteek advertensie wat hopenlik die naweek gereed sal wees vir publikasie).

Vanaf 11:00 Saterdagoggend is dit die Kalahari Red-, boerbok- en Meatmaster Skaapveiling wat in die arena aangebied sal word.

Die finaal van die Talent in die Bos is geskeduleer vir Saterdag om 18:00 in die Trollope Saal.

Die Trollope Saal is ook daarna die plek om te wees met die vertoning van Amore Vittone om 19:00 en Adma Tas om 20:00. Moenie hierdie vertonings misloop nie.