Passasiers kry hospitaalbehandeling na skielik verandering in vlughoogte

Nog ’n passasiersvliegtuig het die afgelope week moontlike de-kompressie probleme ondervind en het binne sewe minute 8 000m (26 000 ft) vanaf die vlughoogte van 11 300m tot 3 000m gedaal, die veilige vlughoogte waar die bemanning en passasiers normaal kan asemhaal sonder addisionele suurstof of lugdrukkompensasie.

Meer as 30 passasiers moes hospitaalbehandeling, ondermeer vir bloeding vanuit hul ore, ontvang nadat die vliegtuig wat vanaf Dublin in Ierland na Kroasië ’n noodlanding op Frankfurt se Hahn Lughawe in Duitsland gemaak het.

Volgens die redery het die vlugpersoneel die regte prosedure gevolg deur die suurstofmaskers vry te stel en met die beheerde daling te begin.

Raynair het in ’n verklaring gesê dat die vliegtuig sonder enige probleme geland en die passasiers sonder probleme afgestap het.

Volgens passasiers was hulle sedert die vrystelling van die suurstofmaskers vir sowat 15 minute in duisternis gehul in die kajuit sonder dat hulle enige gerusstelling van die bemanning ontvang het.

Die vliegtuig het 189 passasiers aan boord gehad waarvan die meeste hulle reis na die bestemming voortgesit het.

Klagtes is ontvang van passasiers wat gekla het dat daar nie voorsiening gemaak is vir oornagfasiliteite terwyl hulle vir ’n aansluitingsvlug gewag het nie en hulle op die betonvloer of kampbedjies moes probeer slaap.

Die redery het ingestem om vir hotel akkommodasie te betaal maar het gesê dat daar nie genoeg beskikbare akkommodasie was nie.

Die insident volg kort op die hakke van die Air China vlug wat vroeër die week ook ’n skielike daling moes doen nadat die medevlieënier ‘n e-sigaret gerook het en per ongeluk die lugreëlaar in die passasierskajuit afgesit het toe hy die rook reuk wou verbloem.

Geen verklaring is tot dusver uitgereik oor wat die skielike verandering in vlughoogte genoodsaak het nie.