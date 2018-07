Vliegtuig verloor skielik hoogte: Medevlieënier se e-sigaret die oorsaak

Die medevlieënier op ’n Air China vlug wat ‘n e-sigaret gerook het, was die oorsaak dat die vliegtuig skielik meer as 6 500m (21 000 ft) hoogte verloor het.

Die vliegtuig was Dinsdag op ’n roete tussen Hong Kong en Dalian toe die suurstofmaskers vrygestel en passasiers gewaarsku is om hul veiligheidsgordels vas te maak waarna die vliegtuig skielik baie vinnig hoogte verloor het.

Spekulasie dat een van die bemanningslede op die vliegdek gerook het, het geblyk die waarheid te wees.

Die voorlopige ondersoek deur die Chinese Burgerlugvaart Administrasie, het getoon dat die mede-vlieënier probeer het om ’n waaier af te sit om te keer dat rook die passasierskajuit bereik, sonder om die kaptein in kennis te stel. Hy het toe per ongeluk die lugreëling afgesit en daarmee drukverlies in die kajuit veroorsaak.

Deel van die noodmaatreël indien die kajuitdruk val is dat die suurstofmaskers vrygestel word en dat die vlieënier die vliegtuig so vinnig moontlik op ’n hoogte moet bring vir die veiligheid van passasiers en bemanning.

Toe die bemanning besef dat die lugversorging afgeskakel is, het hulle dit weer aangeskakel en die vliegtuig weer op kruishoogte gebring.

Die Chinese owerheid het ’n deeglike ondersoek gedoen deur beide die vlugdata-opnemer asook die kajuit-stemopnemer te ondersoek om die presiese oorsaak van die insident te bepaal.

Die lugdiens het ’n zero-toleransie ten opsigte van enige wangedrag van die bemanning en het reeds in 2006 die rook van e-sigarette op al hul vlugte verbied.

Nieteenstaande die verbod was daar klagte dat vlieëniers aan boord van Chinese vlugte wel tydens vlugte rook.

Die staats-radiodiens het in 2015 reeds met passasiers op ’n Hong Kong-Beijing vlug gepraat wat bevestig het dat hulle rook geruik het wat vanaf die stuurkajuit van die vliegtuig afkom.