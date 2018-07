Dodetal styg na 2 na Vliegtuig by Wonderboom neerstort

Die vliegtuigongeluk waartydens ’n historiese Convair 340 by Wonderboom lughawe Dinsdag, kort na opstyging neergestort het, het die lewe van ’n slagoffer wat in die fabriek was toe die vliegtuig dit tref, geëis. Die ander oorledene was na bewering een van die vlieëniers.

Die vliegtuig was op ’n toetsvlug voordat dit vandag op ’n roete regoor Afrika en Oostenryk by die Aviodrome in Nederland sy finale tuiste sou vind.

Luidens ’n verklaring wat uitgereik is was daar buiten die vlieëniers 14 Suid-Afrikaners, drie Nederlandse burgers en twee Australiese burgers aan boord toe dit neergestort het.

Verskeie van die passasiers is met behulp van reddingskake uit die wrak gesny en per helikopter na hospitale vervoer.

Die vliegtuig het voorheen aan die luukse trein maatskappy, Rovos Rail, behoort wat dit tot 2009 gebruik het om gaste te vervoer.

Die vliegtuig wat in 1945 gebou is, is deur die eienaar van Rovos Rail, Rohan Vos, aan die museum geskenk en sowat R5,5 miljoen rand is daarop spandeer daarom vir die vlug na Nederland reg te kry.

Die Suid-Afrikaanse owerheid van Burgerlugvaart het in ’n verklaring gesê dat die vliegtuig in Suid-Afrika geregistreer was en wel oor ’n geldige lugvaardigheid sertifikaat beskik het.

Die woordvoerder van Burgerlugvaart, Kabelo Ledwaba, het gesê dat die ondersoek na die ongeluk verskeie komplekse faktore bevat wat redelik baie tyd in beslag sal neem. ’n Voorlopige verslag sal egter binne 39 dae gereed wees.

Alhoewel die gebied afgesper was, was daar baie ooggetuies wat die vliegtuig gesien het met rook wat uit die een enjin borrel voordat dit teen die fabriek gebots het.

Van die ooggetuies het ook gesê dat ’n vlerk kragdrade getref het voordat dit neergestort het. Hulle het ook gesien hoe baie oorlewendes by vensters uitgespring het.