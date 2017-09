Irma reeds besig met aanslag op Miami

Orkaan Irma het die Karibiese eilande met al haar mag met sterk winde en swaar reën getref . Op haar pad na Florida in die VSA het sy darem bedaar van ‘n kategorie vyf storm nadat sy laat Vrydag land gevat het aan die Camaguey Archipelago aan Kuba se noord-oos kus.

Irma, die eerste kategorie vyf orkaan wat Kuba in ‘n paar dekades getref het, het op daardie stadium reeds die lewe van 20 mense op die Karibiese eilande geëis.

Sowat 50 000 toeriste het voor die orkaan uitgevlug en volgens berigte was die Noordkus-oorde ontruim voor die orkaan Kuba getref het.

Sy het na haar aanslag op Kuba verswak na ‘n kategorie drie storm maar Irma is reeds weer besig is om haar te versterk vir die aanslag op Florida, aan die Amerikaanse kus, wat sy na verwagting in die vroeë ure van Sondag (10 September) sal bereik.

Nieteenstaande dit is die effek van Irma reeds sigbaar met swaar neerslae in die suidelike gedeelte van Florida en die buitewyke van Miami.

Sowat 25 000 mense is reeds sonder krag en die Florida Goewerneur, Rick Scott, het ook ‘n ernstige waarskuwing uitgestuur na die mense in die geteisterde gebiede om die gebied te verlaat. Inwoners wat nie reeds op die pad na die weskus is nie is aangeraai om eerder skuiling plaaslik by vriende te soek en nie die paaie aan te durf nie.

Deinings van sowat vier meter hoog word aan die kus verwag, ‘n aanslag wat deur niemand in die kus-gebiede oorleef sal word nie.

Volgens berigte is skuilings vinnig besig om vol te raak en in sommige gevalle moes mense noodgedwonge weggewys word.

Die Bahamas is grootliks gespaar maar in Florida, is 5,6 miljoen inwoners, wat sowat 25% van die staat se totale inwoners uitmaak, aangeraai om pad te gee voor Irma se verwoestende winde en storm reën toeslaan.

Irma se spoor het reeds die volgende verwoesting gesaai:

St Martin en St Barthelemy: Ses uit tien huise op St Martin, ‘n eiland wat deur Frankryk en Nederland gedeel word, is totaal onbewoonbaar. Nege mense is dood en sewe word nog vermis op die Franse gedeelte terwyl twee dood is op die Nedrlandse deel.

Turks en Caicos Eilande: Wydverspreide skade maar die total omvang steeds onbekend.

Barbuda: Hierdie “plat” eiland is skaars bewoonbaar met 95% van die geboue beskadig. Sowat $100 miljoen sal benodig word om die skade te herstel. Slegs een ongevalle aangemeld.

Anguilla: Groot skade met een sterfte aangemeld.

Puerto Rico: Meer as 6000 mense is in skuilings en uitgebreide kragonderbrekings. Ten minste drie mense is dood.

Britse Virgin Eiland: Wydverspreide skade aangemeld.

VSA Virgin Eilande: Beskadigde infrastruktuur met vier sterftes aangemeld.

Haiti en die Dominikaanse Republiek: Beide deur die storm aangeraak maar die skade nie so groot as wat oorspronklik verwag is nie.

Die ellende stop nie hier nie want nog ‘n kategorie orkaan, Jose, verder uit op die Atlantiese oseaan op die spoor van Irma met windsnelhede van tot 240km/h, is op pad en bemoeilik opruiming en reddingsoperasies in die gebiede wat reeds swaar gebuk gegaan het onder die aanslag van Irma.

Inwoners van Barbuda waar 95% van die geboue vernietig is, het die eiland verlaat om voor Jose weg te vlug.