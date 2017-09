Orkaan Katia teister Mexico na erge aardbewing

Met die Orkaan Katia in die Golf van Mexico wat die land bedreig het, was reddingswerkers in ‘n resies met tyd gewikkel om die beseerde mense wat onder die rommel van geboue in dorpe in die rampgebied vasgekeer is te red na die ergste aardskudding wat Donderdag laat die land die afgelope 80 jaar getref het, voordat die Kategorie 1 storm in al sy geweld toeslaan.

Volgens amptelike verklarings het die aardskudding reeds meer as 61 menselewens geëis en ten minste 200 mense is beseer.

Orkaan Katia, met stormsterk winde tot 130km/h, het Saterdag die Golf van Mexico se kus in die staat Veracruz gehaal. Dit het in sterkte afgeneem soos dit oor die landmassa beweeg en is afgegradeer na ‘n tropiese storm. Die owerhede is steeds bekommerd oor die storm aangesien dit sterk genoeg is om grondverskuiwings en vloede te kan veroorsaak.

Die state wat die ergste deur die skudding getref is, is Tabasco, Oaxaca en Chiapas terwyl snuffelhonde na Juchitán, Oaxaca, gestuur is om vasgekeerde mense onder die puin uit te snuffel. Dié dorp is die ergste deur die aardbewing geraak waar die dodetal Saterdag reeds op 36 staan en die toestand as kritiek bestempel word.

Die geweldige aardskudding was om 23:50 plaaslike tyd op Donderdag toe dit geboue geskud het en paniek tot honderde myle ver vanaf die hoofstad Mexico Stad veroorsaak het.

Die skudding het ook met ‘n Tsunami waarskuwing gepaard gegaan wat duisende mense aan die kusgemeenskappe in Chiapas die gebied laat ontruim het. Die waarskuwing is later onttrek weens die diepte van die skudding wat op 75km onder die oppervlak gereken is.

Aangesien die dele wat die ergste getref is baie van die minder ontwikkelde dele van Mexico insluit, kan daar nog nie ‘n behoorlike skade-bepaling gedoen word nie en kan die dodetal steeds styg.