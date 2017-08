Nuus dié week – Sneeu, koue en reën oppad

Die nasionale woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Weerdiens (SAWD), Hannelee Doubell, het in ’n verklaring gewaarsku die koue gaan vanaf Woensdag ’n groot deel van die land tref. Sneeu oor die Drakensberge, wydverspreide reën en moontlike vloede, asook ysige koue oor die hele land word later dié week verwag.

Met lae dagtemperature wat vir Woensdag voorspel word in die suidwestelike dele van die land, gaan die koue Donderdag verder na die sentrale en oostelike dele van die land versprei.

Sneeu word ook oor die suidelike en sentrale dele van die Drakensberge verwag terwyl swaar sneeu oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap daartoe kan lei dat bergpasse gesluit en verkeer ontwrig kan word.

Reën word vandag (Dinsdag) en more in die suidwestelike dele van die land verwag waarna dit Donderdag ooswaarts sal beweeg.

Swaar reën word veral in die Wes- en Oos-Kaap en KwaZulu-Natal aan die kus en aanliggende gebiede verwag.

’n Sterk wind word ook aan die suidelike kuslyn verwag, met stormsterkwinde wat Donderdag vir die Wildekus en KwaZulu-Natalse kus voorspel word en wat skade kan veroorsaak.

Moddervloede eis lewens in Sierra Leone

Meer as 300 mense is Maandagoggend in Sierra Leone se hoofstad, Freetown, dood nadat hulle deur modderstortings en vloede oorval is na swaar reën in die gebied. Volgens ‘n verslaggewer van die BBC het ‘n Heuwel in die Regent gebied geswig onder al die water en talle mense het nog geslaap toe die modder oor die huise gespoel het.

Die swigting van die Sugar Loaf Mountain het sowat 1000 wonings met modder bedek en volgens Sierra Leone se ramp-bestuur beampte, Candy Rodgers, is sowat 2000 mense hierdeur dakloos gelaat. Volgens Rodgers sal ‘n grootskaalse humanitêre poging aangewend moet word om die nagevolge van die ramp te oorkom.

‘n Woordvoerder van die Rooikruis, Patrick Massaquoi, het aan die AFP Nuusagentskap gesê dat 312 bevestigde sterftes aangeteken is en dat die syfer steeds mag styg.

Mudslide caused havoc in Sierra Leone

More than 300 people have been killed Monday morning in mudslides and flooding near Sierra Leone’s capital, Freetown when a hillside in the Regent area collapsed early on Monday following heavy rains, leaving many houses covered in mud.

According to a BBC reporter at the scene, many people may have been asleep when the mudslide occurred. It is feared that about 1000 properties were buried in mud.

The worst-hit area is thought to be the Regent district on the outskirts of Freetown, where dozens of houses were submerged when a section of the Sugar Loaf Mountain collapsed.

Red Cross spokesman Patrick Massaquoi told AFP news agency that 312 were confirmed dead and warned the toll could rise further.

A Sierra Leonean disaster management official, Candy Rogers, said that “over 2,000 people are homeless” as a result of the mudslide in the Regent area, AFP reports.

Rogers said a huge humanitarian effort will be required to deal with the aftermath of the flooding.

Vermeende rowers doodgeskiet op M13

Drie vermeende rowers wat vermoedelik deel was van ‘n bende wat ‘n transito-voertuig in Hillcrest Durban beroof het, is Maandag doodgeskiet en een ernstig gewond, tydens ‘n skietgeveg tussen die polisie en die rowers op die M13 naby die Stapleton/New Germany padaansluiting.

‘n Polisiehelikopter is ingeroep om te help soek na die een verdagte wat te voet die bosse ingevaar het.

Die voorval volg net vier dae nadat vier mans doodgeskiet is in ‘n skietgeveg met die polisie op die N2 naby Nandi-weg, ook in Durban, terwyl ‘n vyfde ernstig gewond is.

Die mans was na bewering oppad om ‘n roof te pleeg toe die polisie die verdagte voertuig opgemerk en agterna gesit het toe die voertuig weggejaag. Die voertuig is laas maand in Asherville gesteel.

Drie polisiemanne en ‘n inwoner is ook beseer toe die mans probeer het om die polisievoertuig van die pad af te druk.

Voëlgriep onder volstruise in Wes-Kaap aangemeld

Twee kommersiële volstruisplase in die Wes-Kaap is onder kwarantyn geplaas nadat die hoogs aansteeklike voëlgriep virus (UPAI), tipe H5N8 onder volstruise op twee plase in die Heidelbergdistrik tydens ‘n roetine ondersoek gevind is. Daar is sowat 1000 volstruise gesamentlik op die twee plase.

Die woordvoerder van die departement Landbou, Plantasies en Visserye, Bomikazi Molapo, het die voorvalle bevestig. Die kwarantyn beteken dat geen diere of dierlike produkte die plaas mag verlaat of daarheen gebring word nie.

Die woordvoerder van die LUR vir Ekonomiese Geleenthede verantwoordelik vir Toerisme, Ekonomies Ontwikkeling en Landbou, Bronwynne Jooste, het genoem dat veeartse van die departement het die gevalle tydens ‘n roetine ondersoek opgespoor.

“Verlede week het keel-smere wat geneem is die virus positief uitgewys.”

“Om die akkuraatheid van die eerste toets te bevestig, aangesien die volstruise geen kliniese tekens van die siekte toon nie, sal die veeartse voortgaan met toetsings. Geen voëlvrektes is in die gebied aangemeld nie,” het sy gesê.

Daar word vermoed dat die virus deur wilde voëls versprei word. Dertien uitbrake hiervan het is sedert Junie vanjaar in Mpumalanga en Gauteng voorgekom.

Hierdie uitbrake het sewe kommersiële hoenderplase, twee afsonderlike groepe hoenders wat in agterplase aangehou is, drie afsonderlike groepe wilde voëls en ‘n trop gaanse geraak.

Die spesifieke virus tipe het tot dusver geen teken getoon dat dit na mense kan versprei nie.

Foto: Maroela Media

Avian flu detected at two ostrich farms

Two commercial ostrich farms in the Western Cape have been placed under

quarantine following avian flu, highly pathogenic avian influenza (HPAI), type H5N8, has been detected on these farms in the Heidelberg district. There are about 1000 ostriches on both farms.

The spokesperson for the department Agriculture, Forestry and Fisheries, Bomikazi Molapo, confirmed the cases. The quarantine entails that no animal or animal products may be moved off or on to these farms.

The spokesperson for MEC for Economic Opportunities Responsible for Tourism, Economic Development and Agriculture, Bronwynne Jooste, said vets from the department detected HPAI during routine testing.

“Last week, throat swabs tested positive for HPAI.

“To ensure the accuracy of the first test, and because the ostriches are not showing any clinical signs of the illness, vets continued their testing campaign. There have been no reported bird deaths in the area,” she said.

“No decision to cull has been taken and discussions are ongoing,” Jooste said.

It is suspected that wild birds are the source of the infection. Thirteen outbreaks have occurred in South Africa since June in Mpumalanga and Gauteng.

The outbreaks involved seven commercial chicken farms, two groups of backyard chickens, three sets of wild birds and one group of domestic geese.

This strain of the virus has so far shown no sign of being infectious to people.

Terroriste slaan toe op gepakte restaurant in Wes Afrika

CNN berig dat 18 mense dood en 22 beseer is tydens ‘n terroriste aanval op ‘n volgepakte Turkse kafee waar mense ‘n verjaarsdag gevier het. Die voorval het Sondagaand omstreeks 21:00 in die hoofstad, Ouagadougou, van die Wes-Afrika staat Burkina Faso, plaasgevind.

Onder die dooies was twee terroriste wat deel was van die groep aanvallers was.

Volgens die minister van kommunikasie van Burkina Faso, was daar mense van verskeie nasionaliteite onder die slagoffers op die terras van die Aziz Istanbul restaurant wat populêr was vir sy Europese koeke en terte. Vyf weermag en sekuriteitswagte was onder die 22 mense wat tydens die voorval gewond is, terwyl 40 mense uiteindelik ook vrygelaat is.

Sekuriteitsmagte soek steeds na aanvallers in die woongebied om die restaurant.

Die staatsaanklaer, Maiza Sereme het Maandag aan verslaggewers gesê dat twee jong manlike aanvallers, gewapen met AK-47 aanvalswapens, per motorfiets by die restaurant aangekom het.

Die staatsmedia berig dat die terroriste hulself in die restaurant verskans het en dat die operasie eers Maandagoggend teen 05:00 ontlont is. Dit is nie bekend hoeveel, indien enige, van die aanvallers gearresteer is nie.

Die Nasionale Polisie en Gendarmarie (veiligheidsmagte) het ‘n uitgebreide ondersoek geloods. Sereme het ook gesê dat aanklagte van moord, poging tot moord, onwettige besit van vuurwapens en ammunisie en kwaadwillige beskadiging van eiendom die vermeende terroriste in die gesig staar.

Terrorists hit on packed restaurant in West Africa

CNN reports that 18 people were killed and another 22 wounded when terrorists attacked a Turkish café, packed with people celebrating a birthday party, in Ouagadougou, the capital city of the west African country of Burkina Faso.

Two of the dead were part of the terrorist group which launched the attack Sunday evening at about 21:00.

According to the communications minister, Remis Dandjinou, that there were several nationalities amongst the victims on the terrace of the Aziz Istanbul restaurant, popular for its European cakes and pastries, in the centre of the city. Five defence and security personnel were among 22 people wounded during the incident, she said, with 40 people eventually freed.

Security forces are still searching for members of the terrorist group in the neighbourhood around the restaurant.

Prosecutor Maiza Sereme told reporters Monday that the two young male assailants had arrived at the cafe on a motorcycle, armed with AK-47 assault rifles.

State media reported that the attackers barricaded themselves in the restaurant. The operation by security forces ended at 5 am Monday morning. No statement was issued on how many attackers, if any, were arrested.

The National Police and Gendarmerie have launched an investigation into the attack. They are considering charges of association with a terrorist group, murder and attempted murder, unlawful possession of firearms and ammunition and aggravated voluntary destruction of property, Sereme said, calling for witnesses to come forward.

ANC gaan dissiplinêr teen 3 LP’s optree

Die ANC het vandag (Dinsdag) aangekondig dat hulle dissiplinêr teen ten minste drie ANC Parlementslede, wat die ten gunste van die mosie van wantroue teen president Jacob Zuma gestem het, gaan optree.

Die ANC sekretaris generaal, Gwede Mantashe sê die party sal nie ‘n heksejag van stapel stuur nie maar dat drie van die LP’s wat openlik erken het dat hulle tydens die geheime stemming, die DA mosie van wantroue ondersteun het, sal gedissiplineer word.

Die LP’s waarna verwys word is die voormalige minister van finansies, Pravin Gordhan, die voormalige minister van toerisme, Derek Hanekom en senior ANC LP’s

Makhosi Khoza en Mondli Gungubele wat voor die stemming verklaar het dat hulle hul deur hul gewete sal laat lei.

Vir die eerste keer sedert die ANC aan bewind gekom het, het tussen 30 en 40 ANC LP’s ‘n mosie gesteun wat deur die opposisie ingedien is.

Zuma het die mosie naelskraap oorleef toe daar 177 LP’s was wat vir die mosie gestem het en 198 wat daarteen gestem het. Nege LP’s het buite stemming gebly.

ANC to discipline 3 MP’s

The ANC announced today (Tuesday) that they will discipline at least three MPs who have publicly admitted that they voted in support of the motion of no confidence against President Jacob Zuma.

ANC secretary general Gwede Mantashe said the party would not embark on a “witch hunt” to investigate which ANC MP’s voted in support of the motion, however those who have publicly said they supported the Democratic Alliance motion will be disciplined.

Former finance minister Pravin Gordhan, former tourism minister Derek Hanekom and senior ANC MPs Makhosi Khoza and Mondli Gungubele had publicly stated that they would vote with their conscience.

For the first time since winning power, an estimated 30 to 40 ANC members of parliament supported a motion brought forward by the opposition.

Zuma narrowly survived the motion with 177 members of parliament voting for him to go and 198 against the motion. Nine abstained.

Falling tree killed 11 people at religious ceremony

A falling tree has killed at least 11 people and injured dozens more at a religious ceremony on the Portuguese island of Madeira.

A video shows the tree crashing down on a crowded square in a suburb of the main town, Funchal, scattering people who were out enjoying the religious festivities in the sunshine.

Two children are among the dead, Portuguese broadcaster RTP reports.

Reports suggest the tree which fell was an oak that was about 200 years old.

People had gathered outside a church in a village in the hills overlooking the town to celebrate the Roman Catholic Feast of the Assumption, which takes place on a Tuesday. The Lady of the Mount festival is the island ‘s biggest.

Emergency services flooded the area after the disaster, tending to the injured.

Madeira, a popular destination for European tourists, is the largest of a group of Portuguese islands in the north Atlantic Ocean, south-west of the Portuguese mainland.

Boom dood 11 tydens kerk-seremonie

Elf mense is dood en dosyne ander beseer tydens ‘n kerklike seremonie op die Portuguese eiland Madeira toe ‘n boom op die feesvierende skare geval het.

In ‘n video kan gesien word hoe ‘n boom op die plein in ‘n voorstad van die hoofdorp, Funchal, val waar ‘n horde gelowiges, wat die feesviering in die sonskyn geniet het, uitmekaar spat toe die boom op hulle val.

Volgens die Portuguese uitsaaier, RTP, was daar twee kinders onder die mense wat omgekom het.

Die boom wat omgeval het was ‘n 200 jaar oue akkerboom wat by ‘n kerk gestaan het op die heuwels wat oor die dorp uitkyk en waar die mense die Rooms Katolieke Fees van Assumption, wat op ‘n Dinsdag plaasvind, en is die grootste fees op die eiland.

Noodwerkers het die toneel oorgeneem waar hulle na die beseerdes omgesien het.

Madeira is ‘n populêre bestemming vir Europese toeriste en is die grootste eieland indie Atlantiese Oseaan suid-wes van die Portuguese hoofland.

Trump reageer op rasse geweld

Die Amerikaanse president, Donald Trump, het sy afkeur in rasse geweld uitgespreek nadat ‘n jong vrou, Heather Heyer (32) dood en nog 19 persone beseer is toe ‘n 20-jarige man teen ‘n hoë spoed met sy motor tussen mense ingejaag het wat Saterdag teen ‘n ver regse optog in Charlottesville, in die deelstaat Virginia, betoog het.

Trump het verder gesê dat rassisme uit die bose en diegene wat geweld veroorsaak is kriminele en boewe.

Hy het ook bygevoeg dat die Ku Klux Klan, neo-Nazis en ander vorme van rassisme is verwerplik vir alles waaraan Amerika waarde heg.

Die man, James Alex Fields is Maandag amptelik aangekla van sekondêre moord, drie aanklagte van opsetlike besering en ‘n klag van tref en trap toe hy in trurat van die toneel weggejaag het.

Fields, oorspronklik van Kentucky, is na die voorval gearresteer op ‘n klag dat hy doelbewus tussen die anti-fascisme betogers ingejaag het.

