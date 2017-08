Edrien met ontbloot by Kunstegrot

Na meer as 15 jaar in die vermaaklikheids bedryf, het Edrien Erasmus genoeg moed bymekaar geskraap om haar eie hart as kunstenaar, vrou, mens, sanger en grappie verteller (is dit ooit iets?) met gehore te deel.

Edrien, ‘n boorling van Thabazimbi, het reeds vantevore by die KunsteGrot opgetree en het ‘n baie goeie ontvangs gehad.

Hierdie keer is sy in alle eerlikheid, om 19:00 terug in die groter KunsteGrot op 8 September. Kom kuier ‘n oomblik in haar wêreld, jy sal nie teleurgesteld wees nie.

“Om ‘n kunstenaar of selfs net kreatiewe mens te wees, dwing jou soms om verskillende karakters in jou hart en kop toe te laat. Die groot uitdaging is, om tussen al die verskillende karaktes, emosies, rond toer, skryf, sing, skep, kreatief bly en duisend ander veranderlikes, steeds jouself te bly. Eerlik, ontbloot… net Edrien.”

“Ek belowe nie dat jy aan die einde van “Ontbloot”, my of ander kreatiewe siel enigsens beter sal verstaan nie, ek belowe net ‘n kykie in die wêreld wat ek meestal my eie noem. Ons gaan sing en lag en huil en daarna bietjie wyn drink”

Ontbloot is ‘n eenvrou vertoning wat bestaan uit tientalle oorspronklike liedjies, verskeie oorspronklike komiese stukke asook ‘n kabaret nommer of twee. Met Edrien Erasmus, klavier begeleiding deur Chanie Jonker en regie word behartig deur Cobus Venter.

Bespreek nou reeds by Rita Volschenk by 083 744 8559 om jou plek te verseker.

Kaartjies kos R120 per persoon. Nog nooit het kultuur en vermaak so sakpas gekom nie, en klink saam met Edrien ‘n glasie wyn daarop.