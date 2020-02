HFM Matrieks van 1965 hou reünie

Die Matriekklas van 1965 van Hoërskool Frikkie Meyer het die afgelope naweek hul 55-jarige reünie by Hoërskool Frikkie Meyer gevier.

Dr Jan (Kers) Robbertse en sy vrou, Petro, het ook die dag bygewoon en saam met die oud-leerlinge geniet. Hierdie onderwyser-egpaar het steeds noue bande met die oud-leerlinge en is hulle altyd ’n welkome toevoeging tot reünies van matrieks uit die sestiger-jare.

Gedurende sy tyd as onderwyser verbonde aan HFM het hy beide die eerste korfbal- en rugbyspanne afgerig. Dit was veral op korfbalterrein dat van die dogters na skool provinsiale spanne, en selfs op Springbok-vlak, span gehaal het.

Die groep het heerlik in die koel lapa saam gekuier, terwyl ’n groep van hulle die hitte getrotseer het en saam met hulle eggenotes ’n toer deur die skoolterrein onderneem het.

Op die foto is die groepie 1965 Matrieks, wat die wandeling deur die skoolterrein onderneem het. in die skoolsaal. Hulle is van links Renier de Beer, Piet Steenkamp, Kobus Holl, Marie Jordaan (Furstenburg), Hanie du Plessis (Fourie), Leona Cross (Timms), Isabel Prinsloo (Pistorius), Ina Roos (van Dyk) en Wimpie Mc Alpine.



