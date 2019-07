Brandstofprys: Daling hierdie week

Die prys van petrol sal vanaf 3 Julie sowat R1 per liter goedkoper wees met 93 oktaan wat 96 sent en 95 oktaan wat 95 sent per liter goedkoper gaan wees.

Diesel sal 79 sent per liter goedkoper wees.

Die aankondiging is deur die Departement van Energiesake gedoen wat die hoofrede van die verlaging in brandstofprys toeskryf aan die val in die prys van Brent Ru-olie van $71,29 per vat na $63.60 per vat gedurende die projeksietydperk.

Internasionale faktore wat die prys van brandstof affekteer word bepaal deur die feit dat Suid-Afrika beide ru-olie sowel as geraffineerde produkte invoer waarvan die prys op ’n internasionale vlak bepaal word.

Die groothandelsprys van lampolie sal ook 57 sent per liter minder wees.