Oorsaak van treinongeluk dalk kabebeldiefstal

Die Gautengse LUR vir Paaie en Vervoer, Ismail Vadi, het geïmpliseer dat kabeldiefstal dalk die oorsaak is van vanoggend (Dinsdagoggend) se gru-treinongeluk net voor die Mountain View stasie toe twee voorstedelike treine wat op dieselfde trajek was en in dieselfde rigting gery het met mekaar gebots het.

Ten minste drie mense is gedood terwyl meer as 600 beseer is in die ongeluk wat omstreeks 09:00 plaasgevind het.

Valdi het verder gesê dat hierdie ’n ernstige ongeluk was en dat niemand oor die oorsaak van die ongeluk wil spekuleer nie, maar dat uit die voorlopige verslae wat van die spoorweg owerhede en Prasa ontvang is, dui dit daarop dat die spesifieke toegangsroete deur erge vandalisme en kabeldiefstal getreiter word.

“Die saak van diefstal en vandalisme van spoorweg infrastruktuur wek ernstige kommer,” het hy gesê.

Voorlopige berigte het daarop gedui dat 620 mense beseer is waarvan 11 ernstig en 61 minder ernstig. Op die stadium dat die media verder ingelig is, is daar ook na nog mense gesoek wat dalk onder die wrak vasgekeer kon wees.

Treindienste tussen Mabopane en Pretoria is vir eers opgeskort tot verdere kennisgewing. Treindienste tussen Ga-Rankuwa en Pretoria word ook hierdeur geraak.

Opruimingswerk sou begin word sodra die paramedici op die toneel se taak afgehandel is.

Volgens Metrorail se woordvoerder, Lillian Mofokeng beloop die skade aan die trein en trajek in die orde van sowat R21 miljoen. Intussen sal 18 busse ingespan word om pendelaars met geldige week- en maandkaartjies te vervoer totdat die trajek weer geopen word.