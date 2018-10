Myner dood in rotsstorting – Amplats Dishaba Myn

African News Agency berig dat Amplats gister, Vrydag 19 Oktober, bekend gemaak het dat ’n mynwerker dood is na ’n rotsstorting (Fall of the Ground) insident in hul Dishabamyn op Amandelbult.

Amplats se uitvoerende hoof, Chris Griffith, het sy simpatie oor die voorval uitgespreek en gesê dat almal bedroef is oor hierdie tragiese insident.

Hy het verder gesê dat ondersteuning en bystand verleen word aan almal wat deur hierdie insident geraak word.

“Ons is steeds tot ons doelstelling gebind om lewensverlies tot ’n zero-vlak te verlaag en is reeds betrokke in ’n onafhanklike en omvattende proses om die omstandighede van hierdie insident te ontleed om herhaling daarvan in die toekoms te elimineer.”

Geen verdere inligting aangaande die identiteit van die oorledene en of ander myners betrokke by in die insident, is in die mediaverklaring deurgegee nie.