Jak de Priester se 15 Jaar en die KunsteGrot

Jak de Priester, ’n gereëlde kunstenaars by die KunsteGrot, is een van min kunstenaars wat die KunsteGrot op Thabazimbi sien groei het gedurende die tyd wat sy loopbaan ook gegroei het. Op 8 November is hy weer hier om die mense van Thabazimbi en omgewing te vermaak met sy lewendige vertoning.

Jak de Priester, wat in Parys in die Vrystaat grootgeword het, se loopbaan het 15 jaar gelede in 2003 afgeskop nadat hy die ATKV-Crescendo-kompetisie gewen het en toe in dieselfde jaar die Geraas-toekenning vir die Beste Nuweling ingepalm het.

Dit het nie net hierby gebly nie en as skrywer/sanger het hy verskeie temaliedjies vir kykNET TV-reekse gesorg soos Binnelanders, 10 uit 10 en Reis na Gister waarvan hy ook die aanbieder was.

Hy was ook verantwoordelik vir die temalied van die Afrikaanse fliek, Hoender met die Rooi Skoene tewyl vier van sy liedjies vir die klankbaan van Semi-Soet, terwyl twee van sy liedjies ook opgeneem is in die nuwe FAK Sangbundel.

Sy inspirasie kom veral vanuit die wêreld waarin hy leef. Vanaf die tyd wat hy as jong man in Londen deurgebring het en sy liefde vir Afrikaans sterk na vore getree het, tot sy reise deur die land, sy mede-kunstenaars en sy gedagtewêreld.

Suid-Afrika is ’n land met baie stories en as ’n kunstenaar wat baie konserte doen om letterlik brood op die tafel te sit, inspireer dit hom om deurgaans nuwe materiaal te skep.

“Mense wat my konserte bywoon wil stories hoor. Hulle wil geïnspireer word, hulle wil lag en soms ’n traan wegvee . . .”

Kom deel gerus op 8 November in Jak de Priester se 15 Jaar op pad deur sy wêreld.

Die vertoning is geskeduleer vir 16:30 vir 17:00 en pak gerus jou piekniekmandjie en kom deel saam met jou gesin en vriende in nog ’n baie vermaaklike optrede deur Jak de Priester.

Kaartjies beloop R130 per persoon en voorafbesprekings kan gedoen word by Rita van die KunsteGrot by 083 744 8559.