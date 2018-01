Taakgroep aangestel oor klip-gooi voorvalle op Durban Snelweë

Die SAPD het ‘n taakgroep saamgestel om die klip-gooi voorvalle, waar klippe vanaf in die Durban omgewing, op verbygaande voertuie op die snelweë gegooi word, te ondersoek.

Volgens die polisie glo hulle dat ‘n derde mag by die onlangse voorvalle, wat wydverspreide paniek in Durban veroorsaak het, betrokke was.

Gedurende die laaste twee maande is twee mense dood en ten minste nog agt beseer waar groot klippe vanaf voetgangerbrûe op snelweë op verskillende plekke in Durban op voertuie gegooi is.

‘n Aantal insidente is aangemeld wat by die voetgangersbrug oor die N2 net na die 0Thongathi Toll Plaza plaasgevind het terwyl ‘n man en sy vrou beserings vrygespring het toe ‘n klip hul voertuig die afgelope naweek in Glen Anil in ‘n soortgelyke voorval getref het.

Tydens ‘n multidissiplinêre wets-toepassings vergadering Dinsdag, het die hoof van die Durban Noordelike Buite Groep, Maj Genl Lucas Ngobeni, gesê dat dit wil voorkom asof die klipgooiery op ‘n georganiseerde basis gedoen word.

“Die mense verantwoordelik vir hierdie insidente het planne om mense dood te maak. Die LUR vir Gemeenskapsveiligheid het ‘n oproep gedoen dat alle wetstoepassers saam moet werk om die gemeenskappe wat in die omgewing van hierdie voetgangerbrûe woon in te lig aangaande hierdie voorvalle. Daar is ‘n mandaat om die omgewing te patrolleer en die mense wat vir hierdie aanvalle verantwoordelik is moet gearresteer word.”

Ngobeni sê dat daaraan gewerk sal word om die gemeenskappe om die brûe se vertroue te wen om in vennootskap met die polisie van die kriminele elemente ontslae te raak en inligting aangaande die klipgooiery in te win.

Georganiseerde misdaad teenoor besighede kan ook nie noodwendig uitgesluit word nie.

Motoriste word ook ingelig aangaande die insidente en word ook voorgeskryf oor die noodmaatreëls om te tref as hulle die brûe nader.

Planne is reeds van stapel gestuur om die voetgangerbrûe met staal tralies toe te maak asook om waarnemings kameras te installeer, aldus die adjunk Burgemeester, Fawzia Peer.

Dit kan nie oornag gedoen word nie aangesien die normale munisipale prosesse gevolg moet word. Finansiering van die projek is ook ‘n probleem.