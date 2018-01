Moskou donker en koud

Terwyl ons in Suid-Afrika stoei met hittegolwe en ‘n son wat alles verteer, het die Russe in Moskou vir die afgelope maand nog nie ‘n stukkie sonskyn gesien nie, aldus die weertuisblad, Meteonovosti.

Die Russiese amptelike weersentrum sê dis nie waar nie – die son het gedurende hierdie tydperk vir ses minute lank geskyn.

Moskowiete is gewoond aan ure se sonskyn gedurende Desember maar nie vanjaar nie. Rusland se winters is bekend daarvoor dat dit vriesend koud is. Die afgelope week het die temperatuur in Yakutia, in die verre ooste van die land, tot -60ºC gedaal. Yautia, 4900km oos van Moskou, is tradisioneel die koudste plek in Rusland. Moskou se gemiddelde temperatuur vir Desember was sowat -7ºC.

Gister, Dinsdag 15 Januarie, se heersende temperatuur was in groot gebiede slegs -50ºC en skole word gesluit indien die temperatuur laer as dit sou daal.

Moskou se vorige donkerste Desember was in 2000, toe die son slegs vir 3 ure deur die wolke gebreek het.

Anders as wat ons in Suid-Arika op ‘n koue wintersoggend in die jagveld doen, word die Russe aanbeveel om vodka en ander voggies te los want dit veroorsaak hitteverlies.

Daarby word los klere aanbeveel om die bloedsirkulasie normaal te hou.

As jou tone begin vries terwyl jy gaan stap, soek ‘n warm plek op, selfs ‘n winkel se ingang om net warm te word. Met laasgenoemde sal baie dames tevrede wees, veral as die deure nog oop is vir besigheid.

Moenie jou skoene (bootse) uittrek nie. Jou voete swel. Daarna dan kry jy dit nie weer aan nie.

Druk jou hande onder jou armholtes in, of enige ander warm plek aan jou lyf om hulle warm te maak.

As jou kar langs die pad gaan staan, bly binne jou voertuig – daar is ‘n beter kans dat jy so gered sal word.

Bly uit die wind uit aangesien dit die risiko om stokstyf te vries verhoog.

Kinders moenie vir langer as 15 tot 20 minute aan die koue buitelug blootgestel word nie voordat hulle weer na ‘n warm plek terugkeer.