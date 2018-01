Listeriose nou ‘n aanmeldbare siekte na dodetal styg

Listeriose is as ‘n aanmeldbare siekte gesertifiseer nadat die dodetal tot 61 gestyg het sedert die uitbreek daarvan gedurende Desember verlede jaar.

Volgens die minister van gesondheid, dr Aaron Motsoaledi, sal verdere chromosoom toetsings gedoen word om die oorsprong van die siekte te probeer vasstel.

Gauteng het steeds die meeste voorvalle van listeriose met 442 bevestigde gevalle gevolg deur Wes-Kaap met 92 bevestigde gevalle.

Listeriose is ‘n bakteria wat in die grond, water en plantegroei aangetref word en besmet voedselbronne soos diereprodukte en vars groente.

Motsoaledi het almal wat simptome van listeriose ervaar gemaan om onmiddellik mediese hulp te soek. Simptome is baie dieselfde as griep-simptome iets wat nie eintlik in die somer voorkom nie. Mense versoek om eerder mediese hulp te soek as om by die huis te sit en wag dat dit verdwyn.

Die siekte kan meningitis, wat die brein aantas, sowel as septicaemia, wat die bloed aantas, beide met dodelike gevolge, veroorsaak.

Hy het benadruk dat alhoewel die siekte ernstig en gevaarlik is, dit met antibiotika behandel kon word.

Die mense wat die maklikste vir die siekte vatbaar is, is pasgebore babas, swanger vroue, ou mense en mense met verswakte immuniteit as gevolg van Vigs of kanker.

Gedurende Desember is ‘n slagpale in Gauteng verbied om vleis te verkoop nadat voorbeelde van vleis positief getoets is vir die listeria virus.

Die vleis van nog ‘n slagpale in Tswane is ook getoets nadat die oorsprong van vleis wat ‘n listeriose pasiënt gebruik het daarheen verwys kon word.

Streng wetgewing is van toepassing op slagpale en sluit in behoorlike ontsmetting van die perseel voordat dit weer mag vleis verkoop.

Aangesien die bakterie nie deur koue vernietig word nie is dit raadsaam om alle kos tot stoompunt te verhit voordat dit geëet word.