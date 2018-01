Vandale slaan toe op skole tydens vakansie

Wat die afgelope paar storms in Gauteng nie vernietig het nie, het vandale toegeslaan en skole, ongeag of dit stormskade opgedoen het of nie, verder ingeklim en probeer steel sover as wat hulle kon tydens die vakansietyd dat die skole gesluit was.

Die Gautengse departement van onderwys het bekend gemaak dat tydens ‘n opname wat gedoen is om die stormskade en vandalisme by skole in die provinsie te bepaal, ‘n beraming van sowat R140 miljoen se skade herstel sal moet word.

‘n Totaal van 29 skole in die provinsie het stormskade opgedoen maar vier, almal in Tswane is erg gevandaliseer.

Verlede week Vrydag was daar ‘n gewelddadige inbraak by die Freedom Park sekondêre skool.

Drie veiligheidswagte was aan diens toe die kriminele toegeslaan het om toerusting te steel. Twee van die veiligheidswagte is ongedeerd terwyl die derde gehospitaliseer is vir sy beserings.

Dit is nie bekend of daar enige toerusting gesteel is nie.