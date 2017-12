Nuus van Oral – Literiosis uitbraak in Suid-Afrika

36 Listeriosis sterfgevalle na uitbraak in Suid-Afrika

Die minister van gesondheid, dr Aaron Motsoaledi, het Dinsdag aangekondig dat reeds meer as 30 mense dood is na die uitbraak van Listeriosis in Suid-Afrika.

Listeriosis is ‘n ernstige siekte maar pasiënte kan deur die gebruik van antibiotika genees word.

Die bakterie wat dit veroorsaak, listeria, word in die grond, water en plante aangetref. Dit word oorgedra na diere wat van die besmette water en voedingstowwe inneem.

Motsoaledi sê verder dat veral ouer mense, kinders en pasgebore babas eerste geraak word. Die bakterie word doodgemaak deur voedselprodukte te kook en net gepasteuriseerde suiwelprodukte te gebruik.

Die een probleem van die bakterie is dat dit nie deur slegs verkoeling vernietig word nie.

Daar is reeds 557 gevalle van die siekte aangemeld. Hiervan is 70 pasiënte opgespoor waarvan 36 reeds gesterf het, met die meeste gevalle wat in Gauteng voorkom.

Mense moet mediese hulp verkry wanneer enigeen van die volgende simptome voorkom: Onverklaarbare koors, ‘n stywe nek, persoon kom deurmekaar voor, algemene swakheid en braking wat partymaal voorafgegaan word deur diarrheë.

Meeste mense wat die siekte opdoen herstel binne 7 dae. persone met ‘n verswakte immuniteitstelsel soos ouer mense ouer as 65, kleuters en swanger vroue benodig mediese sorg.

Siek persone moet baie vog soos water en tee inneem. ‘n Dieet van piesangs rys, appelsap en braaibrood wat nie die maag sal affekteer nie kan ook gevolg word. Hiermee moet pasiënte ook baie rus inkry.

Om die siekte vermy kan die volgende riglyne gevolg word:

Moenie ongepasteuriseerde melk drink nie.

Pas goeie higiëne in die kombuis toe. Was jou hande gereeld en wees versigtig vir voedsel wat rou melk bevat.

Kook diere-voedsel soos vleis, hoender en vis behoorlik. Eerder te gaar as rouerig.

Wees deeglik bewus van vervaldatums op voedselpakkies. Gebruik bederfbare voedsel so gou as moontlik.