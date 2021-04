Plaaslike verteenwoordiger.

AMANDELBULT – Asof die Bosveld nie alreeds genoeg gehad het van omstrede myn- en nywerheidsontwikkelings in sensitiewe areas nie, het die sogenaamde Indies-genoteerde myngroep, “Bling Shafts”, bekend gemaak dat hulle mynregte verkry het vir die ontginning van ‘n tweeling-diamantpyp naby Amandelbult net buite Thabazimbi.

Die “tweeling”-diamantpype is geleë onder die twee koppies, tussen Northam en Amandelbult, in die volksmond beter bekend as die ‘Pram-koppies’.

Die onlangs aangekondigde planne om ‘n ysterertssmeltery in die sensitiewe area binne die sensitiefste gedeelte van die Waterberg Biosfeer, soos omskryf in die Waterberg Ontwikkelingsplan en soos goedgekeur deur die Waterberg Distriks Munisipaliteit, op te rig, het reeds skokgolwe deur die gemeenskap gestuur.

‘n Kunstenaarsvoorstelling van hoe hierdie bekende visier deur die poort oppad na Thabazimbi daar gaan uitsien indien toestemming verleen word om die diamantpype wat na bewering onder die koppies ontdek is te myn. ‘n Letsel sal gelaat word wat op geen kosmetiese manier weer tot sy vorige glorie herstel kan word nie.

Hierdie nuutste aankondiging laat jou met oop-mond verwondering staan oor die blatante manier waardeur die Suid-Afrikaanse nasie se erfenisse, so te sê uit die volk se mond geruk word.

Die amptelike aankondiging van die ontwikkeling van hierdie diamantmyn is onlangs, tydens die afgelope Indiese Mynmagnaat toekennings in New Deli, hoofstad van Indië gemaak. Die geleentheid is ondermeer deur die bekende mynmagnaat en Indiese verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse regering, wat nou permanent in Dubai woonagtig is, bygewoon.

Seismologiese-tegnieke is blykbaar gebruik om die direkte ligging van die diamantdraende pype te bepaal. Die ontdekking van die tweelingpype, of soos in die toekoms bekend sal staan as die “Bling-Bling” pype, was ‘n tegnologiese deurbraak. Dit het geen impak op die omgewing gehad nie aangesien alles deur middel van die sogenaamde “GLITTER”-tegniek (Geological Lateral Impact Twitter Tweeter External Router-tegniek) via satelliet gedoen is.

Hierdie twee koppies is reeds van voor die ontdekking van ystererts in Thabazimbi ‘n bekende baken, en visier op die Bosveld, vir die jagters met hul groot jagsgewere op-pad na die wild anderkant die Vlieggeberge waar Tsetse-vlieë die beeste met slaapsiekte oorval het.

Selfs President Paul Kruger was nie onaangeraak deur die skoonheid van hierdie koppies op-pad na sy gunsteling jagtersveld, Kwaggasvlakte tussen die huidige Thabazimbi dorp en die Marakele Nasionale Park, wat hy self so vernoem het nie. Hierdie landmerk in die dorre bosveld, waar die jagters maar net kon droom van die twee heuwels en een vallei wat hom van sy dors om te jag kan bevry, is dalk nou iets van die verlede.

Die ontwikkeling van hierdie nuwe diamantmyn sal beslis die ster op die Indiese kroon in Suid-Afrika plaas.

