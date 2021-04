Thabaskuts presteer met Nasionale Veldboogskietkompetisie

Skuts van Thabazimbi Boogklub het uitestekend tydens die afgelope SANIFAA Nasionale Veldboogskietkompetisie presteer.

Die kompetisie is vanaf Saterdag 20 Maart tot Maandag 22 Maart op Thabazimbi se uitstekende veldboogbaan aangebied. Sowat 78 deelnemers van dwarsoor die land het aan hierdie kompetisie deelgeneem.

Die eerste pyle is reeds Saterdagoggend afgeskiet en Thabazimbi Boogklub kon behoorlik spog met hulle huidige en voormalige skuts wat aan die kompetisie deelgeneem het. Hoërskool Frikkie Meyer se eie boogklub het ’n aktiewe aantal boogskuts en nie minder nie as twaalf van hierdie skuts het vir die kompetisie ingeskryf.

Die kompetisie het oor drie dae gestrek met drie rondes elke dag. Dit het bestaan uit die Veld swart-en-wit teikens, die Jagter (hunter) met slegs swart teikens en ’n klein wit sirkeltjie wat die middel van die teiken aandui asook ’n twee-dimensionele diereteiken met die hart wat 20 punte tel teenoor 18 vir die res van die lyf.

Goeie skuts poog om voltellings op die diere-teikens te skiet wat neerkom op 28 pyle op die hart wat 20 punte werd is. Hierdeur word die room van die res geskei.

Die seniormans begin op ’n afstand van 80 jaart (sowat 72 meter) terwyl die res 70 jaart (sowat 64 meter) vanaf die teiken hulle pyle afskiet.

Kruger van Zyl (Thabazimbi Boogklub), regs, en Charl van Heyningen wat beide in die Young Adult Kategorie aan die kompetisie deelgeneem het.

Bianca Coetzee, voorheen lid van Thabazimbi Boogklub en no woonagtig in Potchefstoom, het goud in haar kategorie verower. Op die foto lê sy aan na ’n 2-Dimensionele diereteiken.

Lourens Nel van Middelburg in Mpumalanga en lid van Archers Edge Boogklub in Pretoria, korrel fyn na die 80 jaart teiken op die oefenbaan tydens die Nasionale Boogskiet kompetisie wat deur Thabazimbi Boogklub as gasheer aangebied is. Lourens skiet in die VMBU (Veteran Male Bowhunter kategorie) vir mans b0 55 jaar.

Verskeie jonger skuts het in die oorbruggingsklas (17-18 jaar na die Manne klas) deelgeneem. Hier behaal Kruger van Zyl (Thabazimbi Boogklub – leerling van HFM – Goud), Charl van Heyningen (Archers Edge Pretoria – Silwer) en Edwin Nel (Thabazimbi Boogklub – Leerling van Neos Christian School – Brons). Hulle het in die Jongmans Boogjagter onbeperkte afdeling (Young Male Bowhunter Unlimited) saam met die mans op 80 jaart as verste teiken begin skiet.

Beide Kruger en Charl het tydens die Nasionale Boogskietkompetisie in die Jong Volwasse klas (Young Adult) deelgeneem met afstande tot 80 jaart.

HFM boogklublede wat in die Junior Male Bowhunter Unlimited Klas aan die kompetisie deelgeneem het saam op die podium van links: Ruvan Bornman (brons), Aart Broekhuizen (silwer) en Eric Coetzee (goud).

Die drie jong manne wat in die Young Male Bowhunter Klas aan die kompetisie deelgeneem het van links: Edwin Nel (brons), Charl van Heyningen (silwer) en Kruger van Zyl (goud).

Die wenners van die Junior female Bowhunter Unlimited Klas is van links: Shanel Furstenburg (brons), Meagan Shamrock (silwer) en Maya Broekhuizen (goud). Hulle het op afstande van 50 jaart (47 meter) geskiet.

Bianca Coetzee (Kleynhans), stigter van die HFM Boogklub terwyl sy by HFM skoolgehou het, is nou in Potchefstroom woonagtig. Sy het haar Almal Mater kom besoek en goud in haar kategorie losgeskiet.

Die kompetisie is in is drie moeilike dae aangebied met die son wat behoorlik op deelnemers neergebak het. Thabazimbi Boogklub kan as gasheer met trots terugkyk op die Nasionale Veldboogskietkompetisie wat hier plaaslik op hul uitstekende baan aangebied is.

Thabazimbi Boogklub is ’n sosiale skietklub wat elke Dinsdagaand om 18:00 by die Koos Cronjé skietbaan vergader. Hulle verwelkom besoekers wat graag ook hierby betrokke wil raak.