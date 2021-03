ANC erken selektiewe hulp in toerismebedryf is ter wille van transformasie

Die minister van toerisme, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, het in antwoord op ʼn parlementêre vraag van die VF Plus erken wittes in toerismebedryf word misken ter wille van die transformasie van die bedryf.

In ‘n mediaverklaring wat deur die VF Plus se LP in Noordwes provinsie, Fanie du Toit, uitgereik is, sê hy dat hierdie besluit geneem is sonder inagneming van die aantal swart persone wat in diens van wit ondernemings staan wat tans sukkel om te oorleef en wat ook gaan ly indien die ondernemings hul deure moet sluit.

Om staatshulp op grond van ras te weerhou in ʼn industrie wat in totaliteit belangrik is vir die groei van die land se ekonomie, veral post-Covid-19, is diskriminasie wat niks anders is nie as rassisme.

Deur slegs daarop te fokus om swart entrepreneurs te steun of maatskappye met swart eienaarskap van 51%, word daar op individue gefokus en nie op die industrie of die ekonomie nie.

Die ironie hiervan is dat die toerisme-industrie afhanklik is van toeriste van alle lande en dat hulle geld hier bestee word, ongeag hul ras.

Volgens president Cyril Ramaphosa dra toerisme direk 2.9% by tot die bruto binnelandse produk (BBP) van Suid-Afrika en 8.6% op indirekte wyse. Die bedryf verskaf tans nog werk aan 1.5 miljoen mense. Dit kan vinnig afneem indien almal in die bedryf nie gehelp word nie.

“Die plig van ʼn regering is om ‘n veilige en ekonomiese stimulerende omgewing te skep. Dit sal tot almal se voordeel wees, wit en swart,” het Du Toit verder aangevoer.

Hy sluit die verklaring af deur te se te sê: “Die minister se erkenning dat die selektiewe hulp aan die industrie niks anders is nie as ʼn poging om die industrie te transformeer, kom ten koste van die land se breë ekonomie. Sonder ekonomiese groei word almal verarm. Maar die ANC is so behep met kleur en ras dat hy dit nie raaksien nie.”