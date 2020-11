SANParke – Gratis toegang-week tot Marakele en ander Nasionale Parke

Vanaf volgende week Maandag, 16 November, kry Suid-Afrikaners die geleentheid om die meeste Nasionale parke gratis te besoek to Vrydag 20 November. Hierdie is ’n kans om bietjie uit te kom en te ontspan van die Covid-19 inperking wat besig is om ons lewens te ontwrig.

Met Marakele Nasionale Park op Thabazimbi se drumpel is dit die geleentheid om te gebruik en ’n dag in die natuurskoon van die Kransberge te beleef. Dit is naby genoeg vir besoekers vanaf Modimolle, Bela-Bela, Vaalwater en Ellisras om ook bietjie weg te breek.

Volgens die SANParke se hoof uitvoerende hoof, Fundisile Mketeni word die gratis week gewoonlik gedurende September aangebied, maar is dit weens die pandemie beperking wat die aantal besoekers beperk het, is dit uitgestel tot November.

Daar is volop kameelperde in hul statige aksie te siene in die park.

“Spesiale kontrole sal geïmplementeer word om toe te sien dat besoekers-volumes wel binne die inperking bepalings wat steeds van toepassing is, nie oorskry word nie,” het hy toegevoeg..

Die enigste parke wat uitgesonder is van die gratis toegang gedurende die spesifieke week is die Namaqua Nasionale Park en die Rotse afdeling van die Tafelberg Nasionale Park. Die gratis toegang sluit nie gratis toegang tot verblyf en ander toeriste fasiliteite in nie.

SANParke poog jaarliks om die meer en meer Suid-Afrikaners geleentheid te bied om die parke gratis te besoek. Op hierdie manier word 'n gevoel van trots in Suid-Afrika se natuurlike-, kulturele- en historiese-erfnis by Suid-Afrikaners gekweek om 'n dieper gevoel van biodiversiteit by hulle te wek.































































Besoek Marakele Nasionale Park naby Thabazimbi vir sy groot verskeidenheid van wildlewe, voëls en natuurlike Bosveld-Skoonheid



Mketeni het verder daarop gewys dat deur die Sosio-Ekonomiese en die uitgebreide Openbare Werke Programme werk SANParke nou saam met omliggende gemeenskappe om dringende sake soos Wild-misdaad aan te vat deur die jongmense in te lig aangaande beroepskeuses wat die parke bied asook met die skepping van werksgeleenthede.

“Hierdeur hoop SANParke om die gemeenskappe te versterk terwyl hulle die voordeel van die Nasionale Parke op hulle eie drumpel kan ervaar,” het Mketeni afgesluit.

Vir meer besonderhede kontak Marakele Nasionale Park by 014 – 777 6929 gedurende besigheidsure of besoek die SANParks tuisblad.

