HFM Jukskei-seuns deur na SA Juniorkampioenskappe

Hoërskool Frikkie Meyer het die besondere prestasie bereik deurdat drie van die vier lede van Limpopo se o/16 Jukskeispan leerlinge van die skool is.

Hulls is Raphael de Beer, Arno van Niekerk en Dylan Wagenaar wat al drie lede van HFM se 0/16 Jukskeispan is.

’n Verdere prestasie is dat Gehard Booysen, Jukskei sport organiseerder van HFM, as spanbestuurder van die Seuns 0/16 Limpopo span, en Joyce du Preez, afrigter van HFM se jukskei-spanne, as afrigter van die Limpopo Seuns 0/16 span aangewys is.

Die SA Junior Jukskeikampioenskappe word vanaf 11 tot 15 Januarie 2021 in Kroonstad aangebied.

Op die Hoof-foto is die drie o/16 seuns van HFM wat vir die Limpopo o/16 Seunspan vir die SA’s Junior Jukskeikampioenskappe gekies is. Hulle is van links Dylan Wagenaar, Raphael de Beer en Arno van Niekerk. Saam met hulle op die foto is Joyce du Preez (Afrigter van HFM asook afrigter vir die Limpopo o/16 span) en Gerhard Booysen (Spanbestuurder van die o/16 Limpopo Jukskeispan).