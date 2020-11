HFM se Top-10 Grade presteerders – 3de kwartaal

Nieteenstaande die heersende pandemie-inperking met die gepaardgaande regulasies, het Hoërskool Frikkie Meyer daarin geslaag om die akademiese standaard te handhaaf met uitstaande prestasies in die onderskeie grade.

Alhoewel sommige grade vir bykans vyf maande nie skool toe kon gaan nie, het dit nie noodwendig beteken dat die skoolwerk agterweë gebly het nie.

Op die meegaande foto’s is die onderskeie Grade se Top-10 leerlinge. Name is in prestasie volgorde en in geen logiese volgorde op die foto nie.

Graad 11 Top-10 presteerders:



Mari Theunissen (94,67%), Mariska Coetzee (94,17%), Quinelle Blaauw (87,67%), Robyn le Roux (95,5%), Adri van Reenen (85%), Renier Grobler (84,5%), Gizelle Roach (83,33%), Janco van der Byl (82,67%), Tiaan Peyper (80,83%), Jan-Harm du Toit (80,5%) and English: Rego Motlhabane (77%).









Graad 10 Top-10 presteerders:



Jan Gunter Marais (92%), SJ van der Linde (92%), Cara Pieterse (90,67%), Talita de Swardt (90%), Sabrina Teixeira Ferreira (88,67%), Tommy Swanepoel (87,33%), HJ Janse van Rensburg (86,5%), Ameij Broekhuizen (86,5%), Kruger van Zyl (82,5%), Zoey Joubert (82,17%) and English: Thuli Mthombeni (72,67%).





Graad 9 Top-10 presteerders:



Ané Viljoen (96%), Izandri Joubert (95,38%), Elodie van Emmenis (85,63),Ofentse Rakoo (84,75%), Marilise Visser (83,75%), Mieké Smit (83,75%), Sumarie Marais (83,63%), Annelize Slabbert (83,13), Basil Marvey (82,63%) en Juané van Deventer (82,5%). Afwesig: Marilise Visser.









Graad 8 Top-10 presteerders:



Dino Fernandes (84,75%), Qizelle Kruger (84,25%), Elizca Lamprecht (84,13%), Kara Kotze (84,13%), Dimion Visser (83,75%), Johan Briel (83,63%), Leane van der Byl (82,25%), Christelle van Dyk (82,13%), Henré Basson (81,88%), Christoff Marx (81,38%) and English: Reatlegile Mkhabela (77,38%).