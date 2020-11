Abraham Kriel Kinderhuis: Gemeenskap se bydrae noodsaaklik om skade van die Inperking teen te werk

Daar is sekerlik baie min instansies wat moedeloosheid so in die gesig staar gedurende hierdie uitgerekte inperking soos tehuise wat na die wel en wee van ons kinders en oumense moet omsien.

Almal het gehoop dat na 96 dae van isolasie tydens inperking vlak-3 daar verligting sou kom, maar steeds was dit nie en niemand het enige idee gehad wanneer almal weer normaal sal kan funksioneer nie.

By die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom was huisouers gestroop van alle vrye tyd wat hulle normaalweg sou hê en die kinders het meer met hulle huismaats te doen gekry as ooit tevore en almal het die inperking positief maar onseker benader.

Baie moeite is gedoen om die kinders konstruktief besig te hou om hulle aandag met verskillende aktiwiteite van die Covid-19 virus weg te hou.

Die grootste probleem wat hulle steeds in die gesig staar is die feit dat almal ewe swaar deur die inperking getref is en skenkings aan liefdadigheid skerp afgeneem het.

As gevolg van die inperking kon die kinderhuis se koffiekroeg wat hulle bedryf word nie funksioneer nie en is hulle ook hierdie inkomste ontneem, nie net dat hulle nie koffie mag bedien nie, maar dit was ook die plek waar die publiek allerhande handewerk items, wat deur die kinders en vrywilligers gemaak is, kan aankoop.

Deurmekaar tye is juis die tyd dat sake ander benader moet word en hier is dit veral die plaaslike gemeenskap en vriende van die kinderhuis wat verskeie inisiatiewe laat verskyn/publiseer/uitgee het.

’n Grendelvlak 4-resies is deur ’n aantal vriende van die kinderhuis aangebied om ’n bydrae tot die kinderhuis se fondse te maak.

In nog ’n aksie het Nico Nagel ’n virtuele fietstoer vanaf Pretoria na Nylstroom onderneem om fondse vir die kinderhuis in te samel. Sien meer hieroor deur op die skakel onder te klik.

Virtuele Fietstoer – Klik Hier

Die leraar van die Gereformeerde Kerk Warmbad het saam met een van die gemeentelede ’n wedloop voltooi om fondse vir verskeie kinderhuise in te samel. Klik op die skakel hieronder vir meer inligting hieroor.

Klik hier vir die GK Warmbad wedloop.

Nadat die Matrieks en Graad 7 leerlinge weer skool-toe kon gaan het die kinderhuis met ’n groot probleem gesit om tuisstudie sonder enige rekenaars, selfone en data te voorsien. Steeds is fondse nodig om ’n funksionerende rekenaarsentrum aan die kinders te bied. Volgende keer gesels ons meer hieroor.

Aangeheg hier onder is die bydraevorm wat ons vra dat lesers met ’n oop hart sal druk en ’n donasie maak.

Elke bietjie sal help om die kinders ’n gelyke kans te bied om die nodige onderrig te ontvang.