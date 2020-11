Kom lag saam met Die Grapmakers van Lizz Meiring

Die KunsteGrot op Thabazimbi sit die res van die jaar se program voort met ’n splinternuwe komedie, Die Grapmakers, uit die pen van die aktrise en skrywer Lizz Meiring, met Neels van Jaarsveld en Michelle Botha in die hoofrolle.

“Komedie is nie ’n grap nie, dis ’n ernstige saak!” is Lizz Meiring se antwoord op die vraag wat telkens in ’n geselskap opduik, “Waar kom grappe vandaan?” Wie skep die humor rondom gebeure? Wie draai binne minute die tragiese om in humoristiese?

Vir die antwoord, eintlik die fiktiewe antwoord, maak seker dat jy deel van die KunsteGrot gehoor is op Donderdag 19 November om 19:00 waar twee uitgeworpe karakters, deel van die Antieke Griekse mitologiese muse van komedie, iewers in ’n stowwerige, vergete kantoor sit. Hulle woon van begin van tyd iewers in die wolke, maar moeilikheid duik op vir die muse.

Neels van Jaarsveld en Michelle Botha is die twee akteurs in Lizz Meiring se “Die Grapmakers” wat Donderdag 19 November in die KunsteGrot op Thabazimbi op die planke sal wees.

Die twee hanteer die humorafdeling met al die humor, grappe en komedie wat ons daagliks geniet, wat skep en inspireer. Maar eintlik is hulle in die moeilikheid.

Die mensdom is nie meer oopkop genoeg om humor te verstaan, te aanvaar en te waardeer nie.

En as hulle boonop hulle werk en doel verloor, verdwyn hulle in die swart gat van depressie en hopeloosheid.

Met Covid-19 wat so onder die mense se werk gemaai het, verstaan mens dalk hierdie tipe van reaksie beter. Maar die verhaal wat volg is verrassend, aweregs, uniek en lewer skerp en spitsvondige kommentaar oor die waarde en humor vir die mens.

Dit bevat sterk en slim satire oor die verlies van die vermoë om vir onsself en ander met deernis te lag.

Die Grapmakers is beslis die regte wind in ons seile om onder die depressie-wolk van die pandemie, wat steeds oor ons bly hang, weg te kom.

Lizz Meiring in die muse saam met die twee akteurs, Michelle Botha en Neels van Jaarsveld.

Hierdie nuwe stuk van Lizz Meiring sou open as opdragstuk by Innibos Kunstefees. Innibos is gekanselleer maar die stuk gaan voort by vier van die kleiner teaters in die land, waar mense wat nie noodwendig Innibos toe sou kon gaan nie, nou geleentheid kry om dit eerstehands te ervaar.

Daar is ’n ouderdomsbeperking van geen persone jonger as 16 jaar nie. “Die rede hiervoor,” sê Lizz, “daar is ’n paar rowwe woorde en kontroversiële temas wat nie geskik is vir kinders onder 16 nie.”

As sy so sê, hou dit maar in gedagte as jy jou plek bespreek.

Besprekings is reeds oop en Rita Volschenk kan by 083 744 8559 geskakel word om jou plek te verseker. Kaartjies is R150 vir volwassenes en pensioenarisse betaal R100.

Pak gerus die piekniekmandjies en beleef ’n gesellige aand van hoogstaande komedie saam met top akteurs en die veelsydigheid van Lizz Meiring.

Onthou, slegs 100 kaartjies is beskikbaar aangesien die inperking steeds geld. Die KunsteGrot, die akteurs en die kunste het jou ondersteuning nodig. Bespreek nou jou kaartjie en doen ook jou deel om te sorg dat “Doodkry is Min”, ook vir ons Afrikaanse toneel sal geld en nie sal stuit vir ’n pandemie nie.