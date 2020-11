Eksamentyd en moeg? – Medhof kan help

Die laaste skof van die jaar het vir die matrikulante asook ander grade en diegene op Kolleges en Universiteite aangebreek.

Eksamens lê soos ’n berg voor jou, jy is moeg, lusteloos en kan nie aan die gang kom nie.

Moenie alleen voel nie, hierdie is maar tipiese spanningsimptome as jy voel alles raak te veel.

Kom gesels met jou apteker by Medhof Apteek

Daar is ’n oplossing om jou konsentrasie, fokus, produktiwiteitsvlakke en leervermoë te verbeter deur slegs ’n paar aanvullende vitamiene en minerale.

Moenie net die eerste, naaste aanvulling of vitamiene op die rak gryp nie, kom gesels gerus met Medhof se aptekers om leiding te kry deur jou simptome te bespreek en raad te kry oor die vitamiene en aanvullings wat jou gaan baat.

Verskeie Vitamiene B aanvullings is beskikbaar, gesels gerus met jou apteker hieroor om die beste kombinasie te kry.

Mense met Vitamiene B tekorte se leervermoë is laag, hulle sukkel met genoeg energie en word maklik afgelei van hul onderwerp.

Die beproefde Vitamiene C is volgende wat jou indirek gaan help om beter te fokus en help met jou stres-vlakke.

Indien jou dieet reg is maar jy sukkel steeds met fokus- en konsentrasie-vlakke moet jy dalk kyk na vitamiene D3. Hierdie vitamiene is krities vir gesonde senuwee-funksies asook vir meer as 200 liggaamsprosesse, waaronder gemoedstoestand.

Omega-3 Vetsure is die heilige ark van vitamiene en daarom word aanbeveel dat jy dit daagliks moet inneem. Die lys van liggaamlike funksies wat hierdeur ge-optimiseer word, is veelvoudig.

Dit verseker dat jy langer kan konsentreer, verbeterde geheue en jou vermoë om ingewikkelde take te bemeester en uit te voer.

Lae-vet diëte kan ernstige Omega-3 vetsure tekort veroorsaak, wat op sy beurt weer tot probleme soos fokus en konsentrasie aanleiding kan gee.

Moenie magnesium vergeet nie. Dit verlaag stres en het 'n kalmerende invloed, presies wat jy nodig het om op jou studies te konsentreer.

Onthou dat die volgende net so belangrik is om jou breinkrag te ontwikkel:

Doen oefening aangesien dit die verbindinge na jou breinselle versterk.

Breinkrag word verder versterk deur sink, jodium, Vitamiene B6 en B12 asook Omega-3.

Om jou balans te hou, moenie vergeet om nie jou vriende nie te vergeet nie – moet dit net nie oordoen nie. Selfs ’n sinvolle gesprek met iemand vir so min as 10 minute daagliks help reeds om jou brein verder te optimiseer en verbeter geheue.

Sorg dat jy genoeg slaap kry, en voordat jy jou studies aanpak na die oggend se eksamen-sessie, laat jou self toe om ’n kragslapie – “power nap”, nie langer as 30 minute nie, te neem. Jy sal verfris opstaan met nuwe krag en konsentrasie om weer te begin studeer.

Terwyl jy na die eksamenlokaal stap, neem ’n ander roete om jou gedagtes af te lei van die komende toets.