Thabazimbi Munisipaliteit: Beide Burgemeester en Speaker toets positief vir Covid-19

Die kantoor van die Speaker van die Thabazimbi Munisipaliteit het vandag, Woensdag 15 Julie, bekend gemaak dat beide die Burgemeester, Raadslid John Fischer, en die Speaker van die Munisipale Raad, Raadslid Thane Hearne, positief vir Covid-19 getoets het.

Beide raadslede is in self-isolasie en volg die neergelegte gesondheidsprosedures.

Hierdie is die eerste positiewe Covid-19 gevalle wat onder Munisipale leierskap in die Waterberg Distrik bevestig is.

Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit wens hulle ’n spoedige herstel toe en versoek diegene wat dalk in noue kontak met hulle was om ook die nodige gesondheidsprosedures te volg.

Thabazimbi Munisipaliteit is tans die episentrum kragtens Covid-19 statistieke in die Waterberg Distrik en tweede in die Limpopo provinsie. ’n Beroep word dus op elke lid van die gemeenskap gedoen om voorkomende veiligheids-prosedures te volg aangesien die coronavirus reeds deel van die gemeenskap is:

Dra you masker en Was jou hande.

Thabazimbi Local Municipality’s Mayor and Speaker Test Positive for Covid-19

The Thabazimbi Local Municipality received confirmation that its Mayor and Speaker have tested positive for Covid-19.

Both councillors are currently in self-isolation and are following health protocols. These are the first positive Covid-19 cases involving a Municipality’s leadership within the Waterberg District.

TLM wishes them speedy recoveries and humbly requested those who were in close contact with them to also follow health protocols.

Furthermore the TLM would like to encourage community members to observe health precautions because coronavirus remains with us.

Thabazimbi Municipality is currently the epicentre of Waterberg District and second in the province in terms of Covid-19 statistics.

Wear your mask – Wash your hands – Flatten the curve.

Issued by the Office of the Speaker