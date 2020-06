Vlak 4-inperking vir Matlosana- en Rustenburg: Gerugte saai paniek

Die VF Plus sê dat die party oorval word met navrae van bekommerde sakelui en inwoners oor die geldigheid van gerugte oor die terugkeer na ʼn Vlak-4-inperking vir die Matlosana- (Hartbeesfontein, Klerksdorp, Orkney, Stilfontein) en Rustenburg-plaaslike munisipaliteite.

Die LUR vir gesondheid van Noordwes, Madoda Sambatha, het onder meer op die radiokanaal RSG gesê dat die provinsiale regering dit oorweeg om Matlosana en Rustenburg weer na Vlak Vier terug te neem weens die hoë voorkoms van positiewe Covid-19-gevalle in dié gebiede.

Die VF Plus het die aangeleentheid onmiddellik opgeneem met die premier, Job Mokgoro, om duidelikheid te kry oor die provinsiale regering se standpunt. Die premier het die VF Plus verseker dat so ‘n besluit nie geneem is nie en dat die provinsiale Covid-19-bevelsraad nie by magte is om so ‘n besluit te neem nie.

Die terugplaas van bepaalde gebiede na ‘n ander vlak van inperking kan slegs op nasionale vlak geneem word na ‘n omvattende konsultasieproses met alle belanghebbendes, waaronder ook die sakesektor.

Die VF Plus sê hy sal die situasie deurgaans monitor en sal seker maak dat insette van die alle tersaaklike sektore behoorlike oorweging geniet in enige besluit rondom Covid-19 inperkings in Noordwes.