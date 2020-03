Sien res van artikel onder Thaba Boog en Hengel advertensie

Die meegaande artikel word geborg deur Thaba Boog en Hengel

HFM Boogskuts vaar puik by Binnehuis-kampioenskappe

Skuts van Hoërskool Frikkie Meyer wat die afgelope naweek aan die Ekurhuleni Binnehuis Boogskiet Kampioenskappe in Kemptonpark deelgeneem het, het puik gevaar met heelwat eerste, tweede en ‘n derdeplek wat hulle ingesamel het.



Die uitslag was as volg

(kolskote word aangedui met ‘n “X”, die middel van die teiken):

Ameij Broekhuizen wat in die Junior Meisies Vryskut Afdeling (JFFU. deelgeneem het verdien ‘n Eersteplek met 292 uit 300 punte (26 X’e.)

Maya Broekhuizen, wat in die Junior Meisies Boogjagter Afdeling (JFBU) deelgeneem het, behaal ook ‘n Eersteplek met 291 uit 300 punte (22 X’e).

Kruger van Zyl wat in die Junior Seuns Boogjagter Afdeling (JMBU) deelgeneem het behaal ‘n Eersteplek met 292 uit 300 punte (32 X’e).

Selkirk von Wielligh neem deel in die Jong volwasse Mans Boogjagter Afdeling (YMBU) en verdien ‘n Tweedeplek met 277 uit 300 punte (18 X’e) en

Liezelotte Smit wat in die Junior Meisies Boogjagter Afdeling (JFBU) deelgeneem het verdien ‘n Derdeplek met 270 uit 300 punte (12 X’e).

Shanel Furstenberg neem deel in die Junior Meisies Boogjagter Afdeling (JFBU) afdeling en alhoewel sy nie ‘n plek behaal het nie, skiet sy baie goed met 270 uit 300 punte met 5 X’e.



Volgens Lusette von Wielligh, HFM se Boogskiet organiseerder, is sy besonder trots op hierdie prestasie van die boogskuts. Dit was dan ook die eerste Binnehuis kompetisie waaraan beide Liezelotte en Shanel deelneem, nieteenstaande dit het hulle baie goed presteer.

Liezelotte Smit, links, en Shanel Fürstenburg het baie goed gevaar as in aanmerking geneem word dat hierdie die eerste Binnehuis Boogskiet Kompetisie is waaraan hulle deelgeneem het.

HFM se Boogskuts wat aan die Binnehuis Boogskiet-Kompetisie deelgeneem het. Hulle is van links voor: Liezelotte Smit, Ameij Broekhuizen, Shanel Fürstenburg en Maya Broekhuizen. Agter: Selkirk von Wielligh en Kruger van Zyl.

Die Nasionale Veld Kampioenskappe wat hierdie naweek vanaf 20 tot 22 Maart op Thabazimbi se Boogskietbaan aangebied sou word is weens die regering se wetgewing om die verspreiding van die koronavirus te beperk uitgestel.

Die besluit raak ook die 70ste SA Nasionale Skyfskiet Kampioenskappe wat vanaf 10 tot 13 April aangebied sou word sowel as die SA Nasionale IFAA Binnehuis Kampioenskappe wat vanaf 25 tot 27 April aangebied sou word.

Daar word gekyk na geskikte datums verder in die jaar maar ongelukkig kan daar op hierdie stadium geen besluit geneem word nie.

SANAA sê verder dat die uitstelling van hierdie kampioenskappe as ‘n groot teleurstelling kom maar dat die gesondheid van die deelnemers vir hulle ‘n prioriteit is.