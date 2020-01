Coronavirus: Departement van Gesondheid werk aan Aksieplan

Die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid het bevestig dat die departement aan ’n aksieplan te werk om die verspreiding daarvan in Suid-Afrika te verhoed, na die uitbraak van die nuwe dodelike coronavirus in China.

Die virusuitbraak was by ’n seekosmark in die Chinese stad Wuhan en is veroorsaak deur die onwettige handel in wilde diere soos vermoedelik vlermuise en slange. Dié mark is intussen gesluit.

Meer as 500 bevestigde gevalle van hierdie respiratoriese siekte is aangemeld en 17 mense het reeds hieraan beswyk.

Wuhan, met meer as 11 miljoen inwoners, het intussen besluit om alle publieke vervoer te staak in ’n poging om te keer dat die virus verder versprei. Dit sluit vlugte sowel as treindienste in.

Inwoners van Wuhan is aanbeveel om nie die stad te verlaat nie aangesien die siekte reeds na ander dele van China sowel as ander land, insluitend die VSA versprei het.

Volgens die SA Gesondheids Departement is amptenare by die land se toegangspoorte gewaarsku om op die uitkyk te wees vir enige persone wat die land binnekom met griep-simptome.

Die departement se Lwazi Manzi sê die departement is in noue kontak met verskeie gesondheidsorganisasies, ondermeer die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WHO) aangesien nuwe gevalle steeds oorsee bevestig word.

Een geval van ’n sakevrou van Macau naby Hong Kong, wat vanaf Wuhan gereis het, is aangemeld en is die situasie op hierdie stadium volgens Chinese owerhede onder beheer.

Dit is ook deur die president van Amerika! Donald Trump, bevestig. Hy noem verder dat hy tevrede is met die inligting wat sover deur die Chinese owerhede verskaf is. Die eerste geval in die VSA is Dinsdag 21 Januarie aangemeld terwyl daar drie gevalle in Thailand, een in Korea, een in Japan en een in Taiwan bevestig is.

Skattings van die mediese navorsingsentrum (MRC) in Londen wys daarop dat daar tot 4000 mense in Wuhan kan wees wat die siekte onder lede het.

Aangesien die virus luggebonde is, is daar ook die oordrag hiervan tussen mense wat dit na die gesin en gesondheidswerkers versprei.

Die virus tas die longe aan en die simptome begin met ’n koors en ’n droë hoes. Dit kan vorder dat die pasiën kortasem word en ander asemhalingsprobleme ontwikkel.