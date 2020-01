Ape-skuiling in Duitse dieretuin verwoes in brand

Die ape-skuiling in die Krefeld Dieretuin in Duitsland is heeltemal verwoes in ’n brand wat in die vroeë oggendure van Nuwejaarsdag binne die skuiling uitgebreek en byna al die diere doodgebrand het.

Aanvanklik is gereken dat al die diere binne die 2 000 m² skuiling dood is maar die dieretuin het later bevestig dat twee sjimpansees oorleef het. Die skuiling het ondermeer van die skaars Borneo orangutans, sjimpansees en marmoset ape gehuisves.

Volgens die polisie is die vuur blykbaar deur Chinese warmlug lanterns veroorsaak wat opgestuur is om die Nuwejaar te vier. Mense in die omgewing het gesê dat hulle van die lanterns naby en laag oor die dieretuin sien vlieg het toe die brand begin het.

Verskeie van hierdie lanterns is ook naby die skuiling aangetref. Aangesien hierdie lanterns ’n brandrisiko inhou, word die opstuur daarvan in Duitsland deur die wet verbied.

Die skuiling is gedurende 1975 in die Krefeld Dieretuin gebou om ’n tropiese klimaat te skep vir inwoners van die reënwoude, insluitend vrugte-vlermuise en ’n verskeidenheid van voëls.

Volgens ’n woordvoerder van die dieretuin is dit ’n wonderwerk dat die twee sjimpansees, Bally en Limbo, die brand oorleef het. Hulle is lig beseer maar word goed deur die veeartse versorg.