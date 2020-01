Drie mans verdrink in poging om seun te red

Maroela Media berig dat drie mans in die Utrecht Parkdam verdrink het in ’n poging om ’n 11-jarige seun wat in die moeilikheid was te help.

Die voorval het Dinsdag 31 Desember plaasgevind en daar word vermoed dat die drie mans deel van dieselfde familie was.

Volgens die KZN skakelbeampte van ER24, Ross Campbell, het die seun die voorval oorleef. Die drie mans is op die toneel deur provinsiale paramedici dood verklaar.

Die eerste man wat ingegaan het om die kind te help was 45-jaar oud, die tweede 26 en die derde 57-jaar oud.

’n Vierde man van dieselfde familie is die water in met ’n tou om sy lyf en het daarin geslaag om die kind sowel as een van die drenkelinge uit die water te trek. Die ander liggame is deur polisieduikers uit die dam gehaal.

Campbell het bygevoeg dat hy nie vertroud is met die omstandighede tydens die die verdrinkings nie, maar aanvaar dat die mans nie kon swem nie of paniekbevange geraak het.

Foto: ER24 Utrecht webtuiste